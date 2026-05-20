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Gremio vs Palestino: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gremio vs Palestino
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Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Gremio y Palestino, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Gremio vs Palestino en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Gremio contra Palestino alineaciones probables

Gremio crest
Gremio
GRE
Formación
Palestino crest
Palestino
PAL
Palestino crest
Palestino
PAL

Manager

  • L. Castro

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

GRE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

PAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

GRE

Último partidos

PAL

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

0

Goles marcados

0
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
0/1

Clasificación

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