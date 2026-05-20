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Cómo ver Flamengo vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Flamengo y Estudiantes se vuelven a encontrar en la Copa Libertadores, con el Mengão buscando aprovechar la localía para resolver una eliminatoria que sigue abierta tras el empate en el partido de ida.

El conjunto carioca llega a este encuentro con sensaciones encontradas. En las últimas semanas ha alternado resultados positivos con tropiezos inesperados: cayó ante Vitória en Copa y apenas pudo igualar con Atlético PR en la liga, aunque antes de eso sumó un triunfo valioso ante Grêmio como visitante en el Brasileirao.

Estudiantes, por su parte, no atraviesa su mejor momento en la Liga Profesional argentina. Los platenses perdieron ante Racing Club y solo pudieron empatar con Cusco FC en la fase de grupos de este mismo torneo, aunque se aferran al resultado del partido de ida como argumento para creer en la clasificación.

El empate 1-1 en La Plata le otorga cierta ventaja anímica al conjunto argentino, que sabe que un gol como visitante puede complicar enormemente los planes del equipo brasileño. Flamengo, sin embargo, es consciente de que jugar en casa le da la posibilidad de imponer su ritmo desde el inicio.

Ambos equipos comparten el Grupo A de la competición, con Flamengo liderando la tabla y Estudiantes justo detrás. Lo que está en juego esta noche tiene peso real en la clasificación continental.

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Noticias del equipo y escuadras

De cara a este partido de Copa Libertadores, no hay información confirmada sobre bajas o sanciones en el lado de Flamengo, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. El cuerpo técnico del Mengão no ha facilitado novedades sobre el estado de la plantilla.

Estudiantes tampoco cuenta con noticias oficiales sobre lesionados o suspendidos de cara a este encuentro. No se ha publicado ningún once proyectado para el conjunto platense. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Flamengo llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Atlético PR en el Brasileirao, y antes de eso sufrió una derrota por 2-0 frente a Vitória en Copa. El punto más positivo del tramo fue el triunfo 0-1 ante Grêmio como visitante en la liga. El equipo ha mostrado cierta irregularidad, aunque mantiene presencia en varios frentes competitivos.

Estudiantes acumula una victoria, tres empates y una derrota en su última racha de cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante Racing Club por 0-1 en la Liga Profesional, mientras que el empate 1-1 con Cusco FC en la Copa Libertadores refleja una fase de grupos con altibajos. Su única victoria en el período fue un contundente 0-2 ante Platense. El equipo no ha encadenado resultados positivos consecutivos en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes en la Copa Libertadores es corto pero intenso. El encuentro más reciente fue el partido de ida de esta misma eliminatoria, disputado el 30 de abril de 2026, que terminó 1-1 con Estudiantes como local. Antes de eso, en septiembre de 2025, los argentinos también ganaron en casa por 1-0 y perdieron en el estadio del Mengão por 2-1. En los tres precedentes registrados, Flamengo suma una victoria y dos empates, con Estudiantes ganando el encuentro restante. La serie está igualada en lo que respecta a goles y resultados, lo que convierte este partido en una auténtica final entre ambos.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Libertadores, Flamengo ocupa la primera posición y Estudiantes la segunda. Este partido tiene implicaciones directas en el liderato del grupo, con ambos equipos separados por los puntos que definen quién avanza con mayor ventaja.