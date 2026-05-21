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Cómo ver Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Deportivo La Guaira recibe a Independiente Rivadavia en un partido del Grupo C de la Copa Libertadores con consecuencias directas sobre la clasificación.

El conjunto venezolano llega a este encuentro atravesando un momento de llamativa irregularidad. Cinco empates consecutivos en todas las competiciones pintan un cuadro de un equipo que no pierde, pero tampoco convence.

Independiente Rivadavia, en cambio, llega con la memoria fresca de una victoria contundente. Los mendocinos golearon 4-1 a La Guaira en el partido de ida, un resultado que les otorga una posición privilegiada en la tabla del grupo.

El equipo argentino no ha llegado a este punto sin turbulencias. Una derrota ante Unión y un empate con Fluminense en la Libertadores matizaron su arranque en el torneo, aunque la goleada ante Gimnasia Mendoza por 5-1 mostró su capacidad ofensiva.

Para La Guaira, esta es una oportunidad de revancha en casa. Sin embargo, revertir una diferencia de tres goles ante un rival que ya los superó con claridad exige una versión muy distinta a la que han mostrado en el último mes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el canal de televisión y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

De cara a este partido, ni Deportivo La Guaira ni Independiente Rivadavia han facilitado información oficial sobre lesionados, sancionados ni alineaciones probables. Se actualizará la información conforme se acerque la hora del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

La Guaira llega con un registro de cinco empates consecutivos en sus últimos cinco partidos, sin una sola victoria ni derrota en ese tramo. El equipo venezolano ha marcado cuatro goles y encajado cuatro en ese período, con el empate sin goles ante Universidad Central el 15 de mayo como resultado más reciente. El patrón es constante: un equipo que compite sin romper la igualdad.

Independiente Rivadavia acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Unión en la Liga Profesional, aunque antes habían firmado un empate 1-1 ante Fluminense en la propia Copa Libertadores. La goleada 5-1 ante Gimnasia Mendoza refleja el potencial ofensivo de un equipo capaz de hacer daño cuando encuentra el espacio.

Historial de Enfrentamientos Directos

DLG Último partidos INR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Independiente Rivadavia 4 - 1 Deportivo La Guaira 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos es el partido de ida de este mismo Grupo C de la Copa Libertadores, disputado el 30 de abril de 2026. Independiente Rivadavia venció con claridad por 4-1 como local, con Deportivo La Guaira como visitante. Con un único encuentro registrado en el historial reciente, los mendocinos parten con la ventaja psicológica y numérica del resultado anterior.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia ocupa el primer puesto, mientras que Deportivo La Guaira se encuentra en la tercera posición. Los venezolanos necesitan un resultado positivo para mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.