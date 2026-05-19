Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Deportivo Cuenca vs Recoleta en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Puede que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

El partido entre Deportivo Cuenca y Recoleta se puede seguir en directo a través de las opciones de transmisión que se detallan a continuación. Si te encuentras fuera de tu país de residencia habitual, una VPN puede permitirte acceder al servicio de streaming de tu preferencia como si estuvieras en casa.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Deportivo Cuenca y Recoleta se miden en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un duelo que tiene implicaciones directas en la clasificación del Grupo D.

El equipo ecuatoriano llega al partido con un buen estado de forma en la liga local, donde ha encadenado victorias consecutivas que le dan confianza antes de este compromiso continental.

Recoleta, por su parte, atraviesa un momento más irregular. El conjunto paraguayo acumula dos derrotas seguidas en su liga doméstica y necesita revertir esa dinámica si quiere mantenerse con opciones en el grupo.

El antecedente más reciente entre ambos equipos es el empate sin goles del partido de ida, lo que convierte este choque en una especie de segunda oportunidad para ambos de tomar ventaja en la tabla.

Con Deportivo Cuenca como local, la presión recae sobre Recoleta para salir a buscar el resultado. Un empate podría no ser suficiente para ninguno de los dos si quieren seguir aspirando al liderato del grupo.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

De cara a este partido, ni Deportivo Cuenca ni Recoleta han publicado información oficial sobre bajas por lesión o sanción. No hay un once probable confirmado para ninguno de los dos equipos en este momento. Se actualizará esta sección con los últimos datos disponibles conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Deportivo Cuenca llega con un registro sólido: tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Libertad el 16 de mayo, y antes de eso superó también por la mínima a Guayaquil City. En Copa Sudamericana, el equipo ecuatoriano no ha perdido ninguno de sus dos compromisos, aunque tampoco ha marcado goles en esos encuentros.

Recoleta presenta un panorama más preocupante. El conjunto paraguayo ha perdido sus dos últimos partidos en la División Profesional, cayendo 3-2 tanto ante Olimpia como ante Sportivo Ameliano. Su único punto positivo reciente fue el empate 1-1 ante Santos FC en Copa Sudamericana el 6 de mayo. En total, suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

DEC Último partidos REC 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Recoleta 0 - 0 Deportivo Cuenca 0 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente disponible entre estos dos clubes es el empate sin goles registrado el 29 de abril de 2026 en la Copa Sudamericana, cuando Recoleta ejercía de local. Ese resultado dejó el marcador global igualado antes de este segundo enfrentamiento en el Grupo D.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca ocupa la segunda posición, mientras que Recoleta figura en el tercer puesto. Un triunfo local consolidaría la posición ecuatoriana en la zona de clasificación, mientras que Recoleta necesita puntuar para no alejarse de los primeros puestos.