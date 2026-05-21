Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Blooming vs Carabobo FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Blooming y Carabobo FC por la Copa Sudamericana se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles.

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Blooming y Carabobo FC se vuelven a encontrar en la Copa Sudamericana, esta vez con el equipo boliviano como anfitrión tras caer en el partido de ida.

Blooming llega al partido en un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cinco compromisos, incluida una goleada de 0-6 ante Red Bull Bragantino en esta misma competencia, pintan un panorama difícil para el conjunto local.

El equipo venezolano, en cambio, atraviesa un buen momento de forma. Carabobo FC acumula dos victorias consecutivas en la liga doméstica y llega con la ventaja del resultado del partido de ida a su favor.

En el Grupo H de la Copa Sudamericana, Carabobo FC ocupa la segunda posición, mientras que Blooming se encuentra en el cuarto lugar. La diferencia en la tabla refleja el contraste de rendimiento que ambos equipos han mostrado en las últimas semanas.

Esta es la segunda vez que se enfrentan en lo que va de la fase de grupos, y el antecedente reciente favorece claramente a los venezolanos. Blooming necesita revertir esa tendencia si quiere mantenerse con vida en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento, no hay información disponible sobre bajas por lesión ni suspensiones en ninguno de los dos equipos, y tampoco se han publicado alineaciones probables. Se actualizará esta sección con los datos más recientes conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Blooming llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue ante Independiente Petrolero por 3-1 en la Primera División boliviana, y el resultado más contundente en ese tramo fue la caída por 0-6 frente a Red Bull Bragantino en la Copa Sudamericana. El equipo ha mostrado irregularidad, alternando empates sin goles con actuaciones defensivamente vulnerables.

Carabobo FC presenta un panorama más alentador, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto venezolano viene de dos triunfos seguidos ante Estudiantes Mérida, con marcadores de 1-0 y 0-2, lo que le da impulso de cara a este partido continental. Su única derrota reciente en la Copa Sudamericana fue por 1-2 ante River Plate.

Historial de Enfrentamientos Directos

BLO Último partidos CBF 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Carabobo FC 2 - 0 Blooming 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos en este período es el partido de ida de esta misma fase de grupos, disputado el 30 de abril de 2026. En aquella ocasión, Carabobo FC venció a Blooming por 2-0 como local en la Copa Sudamericana. Con ese único encuentro como referencia, el balance favorece completamente al equipo venezolano.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa Sudamericana, Carabobo FC marcha segundo, mientras que Blooming ocupa la cuarta posición. El partido tiene implicaciones directas en la lucha por los puestos de clasificación dentro del grupo.