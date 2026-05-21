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Cómo ver Atletico MG vs Cienciano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atletico MG recibe a Cienciano en la Copa Sudamericana en un partido que tiene implicaciones directas en la clasificación del Grupo B. El conjunto mineiro busca reafirmar su condición de local ante un rival que llega con la confianza de haberle ganado el encuentro de ida.

El Galo atraviesa un calendario exigente. La combinación de compromisos en el Brasileirao y la Sudamericana ha puesto a prueba la profundidad del plantel, aunque los resultados recientes apuntan a una mejoría en su rendimiento. La victoria sobre Mirassol en la liga y el triunfo ante Ceará en copa muestran que el equipo es capaz de responder cuando el partido lo requiere.

Cienciano, en cambio, llega desde Perú con el peso de un resultado positivo en el bolsillo. Los cusqueños ganaron el encuentro anterior entre ambos equipos y saben que un buen resultado aquí puede consolidar su posición en la cima del grupo.

En la Primera División peruana, Cienciano no atraviesa su mejor momento. Cayeron ante Alianza Lima en su último partido de liga y antes sufrieron una derrota abultada ante Academia Puerto Cabello en esta misma competición. Sin embargo, el triunfo sobre Atletico MG en casa sigue siendo su argumento más sólido en este torneo.

Para Atletico MG, este partido representa una oportunidad de revertir el marcador global y retomar el control del grupo. Jugar en casa es una ventaja que el equipo necesita aprovechar si quiere seguir con vida en la Sudamericana.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atletico MG no ha confirmado novedades en su plantilla de cara a este partido. No se han reportado lesionados ni suspendidos, y el once titular previsto tampoco ha sido anunciado. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Cienciano tampoco ha ofrecido detalles sobre el estado de su squad. No hay bajas confirmadas ni sanciones pendientes entre los visitantes. Se esperan más datos a medida que se aproxime el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Atletico MG llega al partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 sobre Mirassol en el Brasileirao, una actuación que refuerza la solidez ofensiva del equipo en casa. Antes de eso, igualaron 1-1 ante Botafogo RJ en liga y firmaron un empate 2-2 con Juventud de las Piedras en la propia Sudamericana. En conjunto, el Galo ha marcado nueve goles y encajado seis en ese tramo, lo que dibuja a un equipo con capacidad goleadora pero con cierta vulnerabilidad defensiva.

Cienciano presenta un perfil más irregular. Con dos victorias, una derrota y dos derrotas más en sus últimos cinco partidos, el equipo alterna actuaciones sólidas con resultados que generan dudas. Su victoria más reciente fue un 1-2 ante Atlético Grau en liga, pero la derrota 3-0 ante Academia Puerto Cabello en la Sudamericana y la caída ante Alianza Lima muestran que el conjunto peruano puede ser vulnerable fuera de su contexto habitual.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los tres encuentros más recientes entre estos dos equipos han tenido lugar en la Copa Sudamericana, lo que convierte esta serie en un duelo estrictamente continental. El último antecedente fue la victoria de Cienciano como local por 1-0 el pasado 30 de abril de 2026, un resultado que le da ventaja al conjunto peruano en el global de este cruce. Antes de eso, Atletico MG empató 1-1 en casa en mayo de 2025 y el primer duelo, también en Cusco, terminó sin goles. La serie está marcada por la paridad y los resultados ajustados, con Cienciano sacando partido de su condición de local en la única ocasión en que ha conseguido ganar.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa Sudamericana, Cienciano ocupa la primera posición mientras que Atletico MG se encuentra cuarto. El partido tiene por tanto un significado claro para el equipo local: ganar es prácticamente obligatorio si quiere mantenerse con opciones reales de avanzar en el torneo.