Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver America de Cali vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Podemos ganar una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para seguir este partido de Copa Sudamericana en vivo. Disney+ cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Si estás viajando y tu servicio habitual está bloqueado por restricciones geográficas, una VPN te permite conectarte a un servidor en un país compatible y acceder a tu plataforma de siempre para ver el partido con normalidad.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

América de Cali y Tigre se vuelven a encontrar en la Copa Sudamericana, apenas días después de su primer duelo en esta edición del torneo continental.

Los colombianos llegan en un momento delicado. Su derrota 4-0 ante Santa Fe en la Primera A el 13 de mayo fue un golpe duro, y el 2-0 que encajaron frente a este mismo Tigre a principios de mes dejó en evidencia las dificultades del equipo para sostener su nivel en competencia internacional.

Sin embargo, América no llega sin argumentos. Antes de esa caída ante Tigre, venció 2-0 a Alianza Atlético de visita en la Sudamericana, una victoria que demostró su capacidad para competir fuera de casa cuando el equipo funciona.

Tigre, por su parte, llega con paso más firme en el grupo. El triunfo 2-0 sobre América en el partido de ida les dio una ventaja clara, aunque sus últimas actuaciones en la Liga Profesional argentina muestran un equipo que no termina de encontrar regularidad: dos empates y una derrota en sus tres compromisos domésticos más recientes.

En el Grupo A de la Copa Sudamericana, América ocupa la tercera posición y Tigre la segunda. Para el conjunto caleño, ganar es prácticamente una obligación si quiere mantener vivas sus opciones de avanzar.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada de lesiones ni suspensiones disponible para América de Cali de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable para el equipo local. Se añadirán novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Tigre tampoco cuenta con un informe de bajas confirmado en este momento. No se han registrado lesionados, sancionados ni un once proyectado para el conjunto argentino. Se esperan más detalles en la previa del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

América de Cali acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 4-0 ante Santa Fe en la Primera A el 13 de mayo, precedida por un empate 1-1 en el mismo duelo días antes. En la Sudamericana, ganaron 2-0 a Alianza Atlético pero perdieron 2-0 ante Tigre. En total, marcaron cuatro goles y encajaron ocho en ese tramo.

Tigre suma un triunfo, tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. La más reciente fue un empate 2-2 ante CSD Macara en la Sudamericana el 7 de mayo, y antes de eso igualaron 1-1 con Rosario Central en la Liga Profesional. Su única victoria en ese período fue precisamente el 2-0 sobre América de Cali. El equipo de Victoria marcó cinco goles y concedió cuatro en ese quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

AMC Último partidos TIG 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Tigre 2 - 0 America de Cali 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos en los últimos encuentros es el partido de Copa Sudamericana disputado el 1 de mayo de 2026, en el que Tigre venció 2-0 a América de Cali como local. No hay más encuentros previos disponibles en el historial reciente entre estos dos clubes.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Sudamericana, América de Cali ocupa la tercera posición mientras que Tigre se sitúa en el segundo lugar de la tabla.