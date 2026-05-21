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Cómo ver Academia Puerto Cabello vs Juventud de las Piedras en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Academia Puerto Cabello recibe a Juventud de las Piedras en un partido del Grupo B de la Copa Sudamericana, con ambos equipos necesitando puntos para mejorar su posición en la tabla.

El conjunto venezolano llega al partido con sensaciones mixtas. Tras caer ante Portuguesa FC en su último compromiso liguero, Puerto Cabello buscará recuperar terreno en la competición continental, donde una victoria podría relanzar sus aspiraciones en el grupo.

Juventud de las Piedras, por su parte, aterriza en Venezuela con la confianza bien alta. El equipo uruguayo viene encadenando resultados positivos en su liga local y llega con el impulso de haber goleado a este mismo rival hace apenas semanas.

El historial reciente entre ambos no deja lugar a dudas sobre quién ha dominado los encuentros directos. Juventud impuso su jerarquía con claridad en el partido de ida, lo que añade presión sobre el cuadro local para revertir esa dinámica en casa.

Con la fase de grupos avanzando, cada punto adquiere mayor peso. Puerto Cabello sabe que no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener vivas sus opciones de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora exacta del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

De cara a este partido, Academia Puerto Cabello no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones, y el cuerpo técnico tampoco ha dado a conocer un once titular probable. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Juventud de las Piedras llega en la misma situación: sin novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos, y sin un once proyectado confirmado por el club. Se esperan más detalles antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Academia Puerto Cabello presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Portuguesa FC el 17 de mayo, aunque previamente había superado a ese mismo rival por 2-1. En la Copa Sudamericana, el equipo venezolano suma una victoria notable: un 3-0 ante Cienciano. En total, ha marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo.

Juventud de las Piedras llega con un estado de forma claramente superior: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El equipo uruguayo no ha perdido en ese período, con su único punto cedido en un 2-2 ante Atlético MG en la Copa Sudamericana. Su triunfo más reciente fue un contundente 2-0 ante Progreso el 16 de mayo, y ha anotado once goles encajando solo cinco en ese intervalo.

Historial de Enfrentamientos Directos

APC Último partidos JUV 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Juventud de las Piedras 4 - 0 Academia Puerto Cabello 0 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambos equipos en los últimos encuentros data del 29 de abril de 2026, cuando Juventud de las Piedras venció a Academia Puerto Cabello por 4-0 en partido de Copa Sudamericana disputado como local. Con ese único antecedente disponible, el balance favorece claramente al conjunto uruguayo, que anotó cuatro goles sin recibir ninguno.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana, Academia Puerto Cabello ocupa la segunda posición, mientras que Juventud de las Piedras marcha tercera. La diferencia entre ambos es estrecha, lo que convierte este enfrentamiento directo en un duelo con consecuencias inmediatas para la clasificación.