Cuando el Paris Saint-Germain firmó un acuerdo plurianual por el que WHOOP se convertía en su dispositivo portátil oficial de salud y actividad física hasta 2029, consolidó una tendencia que ya se extendía por el fútbol de élite.

Desde los campeones de la Ligue 1 en París hasta Cristiano Ronaldo y el Al Nassr FC, cada vez más futbolistas de primer nivel recurren al seguimiento biométrico sin pantalla para gestionar la acumulación de partidos, el cansancio de los viajes y la recuperación.

Con la temporada de compras navideñas en marcha y los propósitos de ponerse en forma para Año Nuevo cada vez más cerca, esa misma tecnología de recuperación de nivel profesional se ha convertido en uno de los regalos más destacados para cuidar la salud, especialmente ahora que las ofertas de temporada de WHOOP incluyen descuentos poco habituales en sus dispositivos y suscripciones.

Regalos navideños y ofertas actuales de WHOOP

Si buscas un regalo para alguien apasionado por el ejercicio o el fútbol, o quieres renovar tu propio equipo antes de enero, las promociones de temporada actuales hacen que el precio de entrada sea mucho más asequible:

Ofertas de Black Friday y Cyber Monday (hasta el 1 de diciembre) : Se pueden ahorrar hasta 60 £ / 60 $ en las suscripciones anuales. WHOOP Peak baja de 229 £ a 189 £ y WHOOP Life, de 349 £ a 289 £. Además, hay descuentos de entre el 25 % y el 40 % en determinadas correas y prendas.

: Se pueden ahorrar hasta 60 £ / 60 $ en las suscripciones anuales. WHOOP Peak baja de 229 £ a 189 £ y WHOOP Life, de 349 £ a 289 £. Además, hay descuentos de entre el 25 % y el 40 % en determinadas correas y prendas. Precios especiales de diciembre : ¿Se te pasó el plazo de las ofertas del Cyber Monday? La campaña navideña más amplia de WHOOP, que va de mediados de diciembre a principios de enero, sigue ofreciendo precios reducidos en las suscripciones Peak y Life. Así, resulta una opción sencilla para regalar en formato digital a última hora o para dejar bajo el árbol antes del 30 de diciembre.

: ¿Se te pasó el plazo de las ofertas del Cyber Monday? La campaña navideña más amplia de WHOOP, que va de mediados de diciembre a principios de enero, sigue ofreciendo precios reducidos en las suscripciones Peak y Life. Así, resulta una opción sencilla para regalar en formato digital a última hora o para dejar bajo el árbol antes del 30 de diciembre. Pequeños regalos para quienes ya tienen una suscripción: Si alguien de tu lista ya lleva un WHOOP, accesorios como las correas SuperKnit (unos 35 £), las correas HydroKnit de secado rápido para nadadores y futbolistas o las mangas de compresión WHOOP Body son complementos prácticos y personalizables.

¿Qué es WHOOP y cómo puede ayudarte?

WHOOP es un dispositivo portátil sin pantalla diseñado para ayudar a los deportistas a optimizar su rendimiento mediante datos.

Utilizado por equipos y deportistas de élite de todo el mundo, registra continuamente:

Los niveles de recuperación

La calidad del sueño

La carga física diaria

El estrés y el bienestar general

Cada día, los usuarios reciben una puntuación de recuperación que les ayuda a saber si conviene exigirse más o dar prioridad al descanso, un factor clave en entornos de alto rendimiento como el PSG.

Entrena como los mejores deportistas: qué obtienes exactamente

La colaboración gira en torno a una idea: entrenar de forma más inteligente gracias a mejores datos.

Con WHOOP puedes:

Saber cuándo esforzarte más y cuándo descansar gracias a los datos diarios de recuperación

gracias a los datos diarios de recuperación Mejorar la calidad del sueño con recomendaciones personalizadas

con recomendaciones personalizadas Controlar la carga física para evitar el agotamiento

para evitar el agotamiento Crear hábitos de rendimiento constantes como los deportistas de élite

Es el mismo enfoque que se utiliza en el fútbol de máximo nivel, ahora al alcance de cualquiera que quiera mejorar seriamente su forma física.

Por qué WHOOP destaca frente a otros dispositivos portátiles

A diferencia de los dispositivos tradicionales de seguimiento de la actividad física, WHOOP está diseñado exclusivamente para el rendimiento.

Sin pantalla ni distracciones: solo datos

Centrado por completo en la recuperación y la optimización del entrenamiento

Utilizado por deportistas y equipos de élite

A los futbolistas y a quienes se centran en mejorar su forma física les ofrece una comprensión más avanzada de cómo responde su cuerpo al entrenamiento.

De las estrellas del fútbol a los deportistas de a pie

En clubes de primer nivel como el PSG, las pequeñas mejoras pueden marcar la diferencia, y eso es precisamente lo que ofrece WHOOP.

Al controlar la recuperación, el sueño y la carga de trabajo, los jugadores pueden ajustar sus rutinas a lo largo de una temporada exigente.

Ahora, los aficionados pueden aplicar los mismos principios a sus entrenamientos, ya sea para mejorar su forma física de cara a los partidos, su rendimiento en el gimnasio o su bienestar general.

¿Por qué deberías probar WHOOP?

Si te tomas en serio la mejora del rendimiento, la recuperación y la constancia, WHOOP te ofrece una ventaja basada en datos.

Resulta especialmente útil para: