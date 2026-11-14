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Erling Haaland marcó un gol en la victoria de la selección de Noruega sobre Gales por 3-1, este sábado, en la Liga de las Naciones de la UEFA, alcanzando así los 66 goles internacionales en 60 partidos con la selección absoluta, y reforzando su posición entre los máximos goleadores de las selecciones europeas durante el año 2026.

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El gol del delantero del Manchester City llegó desde el punto de penalti en el minuto 88, para cerrar el triplete de Noruega después de que Antonio Nusa y Andreas Schjelderup marcaran en los minutos 59 y 68, mientras que David Brooks anotó el único gol de Gales en el minuto 79.

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Haaland también elevó su cuenta a 11 goles durante 2026 con la selección noruega, ocupando el tercer lugar en la lista de máximos goleadores europeos a nivel de selecciones absolutas este año.

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Haaland se sitúa por detrás de Kylian Mbappé, la estrella de Francia, y Viktor Gyökeres, delantero de Suecia, que empatan con 12 goles en el segundo puesto, mientras que encabeza la lista el internacional inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro, con 14 goles.

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Gyökeres, jugador del Arsenal, marcó dos goles en la portería de Bosnia y Herzegovina, este sábado, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA.

Las cifras del delantero noruego cobran una importancia adicional si se tiene en cuenta su llamativo promedio goleador, ya que ha llegado a 66 goles en 60 partidos internacionales, con un promedio superior a un gol por partido, un logro poco habitual a nivel del fútbol internacional.

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Haaland se ha convertido en el primer jugador europeo en alcanzar esta cifra de goles durante sus primeros 60 partidos con la selección absoluta, desde la leyenda alemana Gerd Müller, que logró la misma cifra durante el periodo previo al Mundial de 1974, cuando marcó su gol internacional número 66 en su partido quincuagésimo noveno y luego disputó su partido sexagésimo sin anotar, según la red francesa "stats foot".

La paradoja no se detiene en su nivel internacional, ya que Haaland posee también un promedio goleador que supera un gol por partido a nivel de la Liga de Campeones de Europa.

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Según las estadísticas de la Unión Europea de Fútbol, el delantero noruego marcó 61 goles en 60 partidos en el torneo, convirtiéndose en uno de los jugadores que han mantenido este promedio excepcional tanto en la Liga de Campeones como en los partidos de selecciones, al contabilizar a los jugadores que marcaron al menos 20 goles en ambas competiciones.

Su gol frente a Gales llegó para sellar la victoria de Noruega por 3-1, este sábado, en la quinta jornada de las competiciones de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Antonio Nusa abrió el marcador para Noruega en el minuto 59, antes de que Andreas Schjelderup añadiera el segundo gol en el minuto 68.

David Brooks recortó distancias para Gales en el minuto 79, mientras que Haaland selló el resultado desde el punto de penalti, dos minutos antes del final del tiempo reglamentario.

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Noruega elevó su cuenta a 6 puntos, en el tercer lugar del grupo, antes del decisivo enfrentamiento con Dinamarca (segunda con 9 puntos) en la última jornada de la fase de grupos, mientras que Portugal encabeza la clasificación con 12 puntos.