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Muhammad Sharaf Eldeen
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Lista de los verdugos de Europa 2026: la estrella del Arsenal iguala a Mbappé y Kane lidera en solitario

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Erling Haaland marcó un gol en la victoria de la selección de Noruega sobre Gales por 3-1, este sábado, en la Liga de las Naciones de la UEFA, alcanzando así los 66 goles internacionales en 60 partidos con la selección absoluta, y reforzando su posición entre los máximos goleadores de las selecciones europeas durante el año 2026.

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El gol del delantero del Manchester City llegó desde el punto de penalti en el minuto 88, para cerrar el triplete de Noruega después de que Antonio Nusa y Andreas Schjelderup marcaran en los minutos 59 y 68, mientras que David Brooks anotó el único gol de Gales en el minuto 79.

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Haaland también elevó su cuenta a 11 goles durante 2026 con la selección noruega, ocupando el tercer lugar en la lista de máximos goleadores europeos a nivel de selecciones absolutas este año.

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Haaland se sitúa por detrás de Kylian Mbappé, la estrella de Francia, y Viktor Gyökeres, delantero de Suecia, que empatan con 12 goles en el segundo puesto, mientras que encabeza la lista el internacional inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro, con 14 goles.

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Gyökeres, jugador del Arsenal, marcó dos goles en la portería de Bosnia y Herzegovina, este sábado, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA.

Las cifras del delantero noruego cobran una importancia adicional si se tiene en cuenta su llamativo promedio goleador, ya que ha llegado a 66 goles en 60 partidos internacionales, con un promedio superior a un gol por partido, un logro poco habitual a nivel del fútbol internacional.

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Haaland se ha convertido en el primer jugador europeo en alcanzar esta cifra de goles durante sus primeros 60 partidos con la selección absoluta, desde la leyenda alemana Gerd Müller, que logró la misma cifra durante el periodo previo al Mundial de 1974, cuando marcó su gol internacional número 66 en su partido quincuagésimo noveno y luego disputó su partido sexagésimo sin anotar, según la red francesa "stats foot".

La paradoja no se detiene en su nivel internacional, ya que Haaland posee también un promedio goleador que supera un gol por partido a nivel de la Liga de Campeones de Europa.

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Según las estadísticas de la Unión Europea de Fútbol, el delantero noruego marcó 61 goles en 60 partidos en el torneo, convirtiéndose en uno de los jugadores que han mantenido este promedio excepcional tanto en la Liga de Campeones como en los partidos de selecciones, al contabilizar a los jugadores que marcaron al menos 20 goles en ambas competiciones.

Su gol frente a Gales llegó para sellar la victoria de Noruega por 3-1, este sábado, en la quinta jornada de las competiciones de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Antonio Nusa abrió el marcador para Noruega en el minuto 59, antes de que Andreas Schjelderup añadiera el segundo gol en el minuto 68.

David Brooks recortó distancias para Gales en el minuto 79, mientras que Haaland selló el resultado desde el punto de penalti, dos minutos antes del final del tiempo reglamentario.

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Noruega elevó su cuenta a 6 puntos, en el tercer lugar del grupo, antes del decisivo enfrentamiento con Dinamarca (segunda con 9 puntos) en la última jornada de la fase de grupos, mientras que Portugal encabeza la clasificación con 12 puntos.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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