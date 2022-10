Lista de convocadas de Jorge Vilda de la Selección de España femenina para los amistosos de octubre 2022 contra Suecia y Estados Unidos y qué jugadoras no entran en la convocatoria

El equipo femenino español se mide a Suecia y Estados Unidos y teóricamente lo hará sin las quince jugadoras que se niegan a ser seleccionadas.

La Selección de España femenina vive momentos convulsos. El pasado 22 de septiembre, 15 jugadoras comunicaron a la Real Federación Española de Fútbol que no querían ser citadas para los partidos de este mes de octubre tras manifestar su descontento con el seleccionador Jorge Vilda.

La RFEF respondió que el entrenador seguiría en su cargo pero se espera que ninguna de estas futbolistas sean citadas para los amistosos en los que La Roja se medirá a Suecia en El Arcángel el viernes 7 de octubre y a Estados Unidos en El Sadar, el martes 11.

Los encuentros suponen un punto clave para la preparación del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda que se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto del 2023.

Lista de convocadas de Jorge Vilda de la Selección de España femenina para los amistosos de octubre 2022 contra Suecia y Estados Unidos y qué jugadores no entran en la convocatoria

Jorge Vilda ha confeccionado una lista revolucionaria sin las 15 jugadoras a las que se ha decidido no citar para no propiciar una posible inhabilitación por negarse a jugar con la Selección. Además de esas 15, tampoco ha citado ni Jenni Hermoso, ni Irene Paredes, ni a Alexia Putellas. Putellas está lesionada, Paredes ya había hablado a la cara con el seleccionador y Hermoso se había expresado en las redes sociales para encontrar una solución, pero no se había negado a jugar.

Aunque en principio se ha hecho pública una lista, tres horas más tarde la Federación la ha tenido que retocar porque ha habido dos bajas por lesión, la de Salma Paralluelo, cuyo club, el FC Barcelona había anunciado que era baja para este fin de semana, y la de Sheila García (Atlético de Madrid) . Por ellas han entrado Andrea Sánchez (Club América), y Lucía Rodríguez (Real Madrid).

En este contexto, el técnico madrileño apuesta por jugadoras que no eran habituales en las últimas listas como Sun Quiñones (Athletic Club), Enith Salón (Valencia), Ana Tejada (Real Sociedad), Rocío Gálvez (Real Madrid), María Méndez (Levante), Olga Carmona (Real Madrid), Nuria Rábano (FC Barcelona), Anna Torrodà (Valencia), Maitane López (Atlético de Madrid), Maite Oroz (Real Madrid), Marta Cardona (Atlético de Madrid), Ane Azcona (Athletic Club) y Salma Paralluelo (Barcelona), que está lesionado, según ha anunciado su club poco antes de que Vilda dé a conocer la convocatoria.

La lista de convocadas oficial se ha conocido este viernes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas. Estas son las jugadoras convocadas por Jorge Vilda:

ATHLETIC CLUB

Ane Azcona Fuente



Oihane Hernández Zurbano



Ma Asunción Quiñones Goicoetxea

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD

Marta Cardona De Miguel

Irene Guerrero Sanmartín

Maitane López Millán

CLUB DE FÚTBOL AMÉRICA

Andrea Sánchez Falcón

FC BARCELONA

Nuria Rábano Blanco

LEVANTE UD SAD

María Méndez Fernández

Alba Redondo Ferrer

REAL MADRID CF

Teresa Abelleira Dueñas

Ivana Andrés Sanz

Olga Carmona García

Athenea Del Castillo Beivide

Rocío Gálvez Luna

Esther González Rodríguez

Maite Oroz Areta



María Isabel Rodríguez Rivero

Claudia Zornoza Sánchez

Lucía María Rodríguez Herrero

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD

Ana Tejada Jiménez

VALENCIA FÉMINAS CF

Enith Salon Marcuello

Anna Torrodà Ricart

Qué jugadoras no entran en la convocatoria de la Selección España por sus problemas con Jorge Vilda

Las 15 jugadoras que han presentado su renuncia son: Ainhoa Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

Otras jugadoras importantes como Jenni Hermoso expresaron su punto de vista a través de las redes sociales, pero también se ha quedado fuera de la convocatoria.

Mientras que Alexia Putellas ha apoyado a sus compañeras pero su lesión impide saber si habría optado por jugar o también pedir que no la citasen.

¿Cuándo juega la Selección España femenina en octubre de 2022?

España vs. Suecia | Amistoso | 7 de octubre de 2022 | 20:30 horas | El Arcángel (Córdoba)

España vs. Estados Unidos | Amistoso | 11 de octubre de 2022 | 20:30 horas | El Sadar (Pamplona)