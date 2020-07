Lisandro Pohl: “ Esperemos la próxima semana ya tener fecha y campeonato”

El directivo de Alianza dio sus impresiones de lo que sucede en la Primera División.

Lisandro Pohl, director ejecutivo de Alianza, dio su opinión de lo sucedido en la reunión del lunes pasado, donde la FESFUT propuso dar medio millón de dólares a los 12 equipos, dinero el cual no se aceptó y han dicho que en los próximos días darán una postura.



Desde su cuenta de Twitter, el dirigente respondió, además, a las declaraciones de Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, al decir que se podría pasar un año sin fútbol profesional: “Las declaraciones del presidente de la federación son ciertas, si no se juega el torneo Apertura, ya no se podría jugar el torneo Clausura, porque ambos torneos son parte de un campeonato, y no se participaría por 2 años en torneos internacionales, específicamente Concacaf”.



“Ya que se perdería la participación de este año y el siguiente también, porque al no haber campeonato 2020/21 no habrían campeones para el torneo siguiente, por eso se esta haciendo todo lo posible para que haya campeonato. Esperemos la próxima semana ya tener fecha y campeonato”, agregó Pohl.