Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, cerró el capítulo de polémica que abrió tras la derrota ante el Atlético de Madrid al presentar una disculpa oficial a la directiva del club y al cuerpo técnico, después de una reunión de aclaración con el entrenador Michael Carrick y los altos responsables de Old Trafford.

La disculpa llegó apenas dos días después de las explosivas declaraciones del internacional argentino tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el martes por la noche, en las que reclamó la necesidad de inyectar mayores inversiones y reforzar al equipo con nuevos fichajes capaces de competir a nivel europeo, criticando de forma directa el trabajo del director deportivo Jason Wilcox.

Martínez mantuvo una prolongada reunión con Carrick y la directiva del club al término del entrenamiento de este jueves, tras la cual emitió un comunicado oficial que publicó la agencia "Reuters".

Martínez señaló en su segundo comunicado desde el inicio de la crisis: "Hoy me he reunido con la directiva del club y con el entrenador. Fue una conversación muy positiva, en la que intercambiamos opiniones y hablamos con franqueza sobre lo ocurrido después del partido del martes".

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El defensa del United reconoció que fueron los sentimientos de frustración los que le llevaron a hablar en un momento inoportuno, y pidió disculpas por sus declaraciones.

Y añadió: "Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada por el fútbol y que lo vivo con mucha intensidad. La frustración de la derrota me llevó a expresar mis sentimientos en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y quiero disculparme por ello".

Y continuó: "Nuestro club alcanza su mejor versión cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en aquel momento no reflejaron eso. Sé que cada persona en el Manchester United da lo mejor de sí para lograr nuestra ambición común y traer el éxito que este club y su afición merecen".

Una fuente del interior del Manchester United confirmó que la decisión de disculparse públicamente fue una iniciativa personal del propio jugador, y subrayó que cualquier medida disciplinaria interna se mantendrá en secreto, y que todas las partes consideran el asunto completamente cerrado.

Martínez cerró su comunicado con un mensaje centrado en el futuro: "Una vez superada esta etapa, ahora estamos totalmente centrados en conseguir victorias juntos".

Todo esto ocurre en un momento en el que el United atraviesa su peor inicio en la Premier League en 40 años, ya que ocupa el decimotercer puesto después de 6 jornadas, antes de un esperado enfrentamiento ante el Leeds United, séptimo clasificado, el próximo domingo.







