Lisandro Martínez ha emitido un comunicado a raíz de su durísima entrevista tras la derrota ante el Atlético de Madrid. El defensa del Manchester United cargó contra el director deportivo Jason Wilcox, quien, a su juicio, no reforzó lo suficiente la plantilla durante el pasado mercado de fichajes de verano.

«La temporada pasada rendimos de maravilla y ahora esperamos más de la directiva», dijo Martínez, entre otras cosas, a Amazon Prime. «Fichajes que compitan, porque muchos otros equipos también incorporan a muchos jugadores».

Las palabras de Martínez levantaron una gran polvareda y ahora el defensa ha reaccionado ampliamente a la polémica. «Después de todo lo que se dijo ayer sobre mis declaraciones, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido hablé desde la rabia y la frustración porque no habíamos conseguido el resultado que todos queríamos».

«Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y unas ganas enormes de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, sobre todo cuando representas a un club con la historia y el prestigio del Manchester United».

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«Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo que este club compita por los títulos más importantes. Esa exigencia forma parte de mi manera de entender el fútbol y de la responsabilidad que conlleva llevar esta camiseta».

«Cuando digo que quiero más, hablo de la ambición que todos debemos tener como parte de este club. De seguir creciendo, hacernos más fuertes y contar con todo lo necesario para competir al máximo nivel. Son exigencias que todos debemos cumplir, empezando por mí».

«Sé que, ante todo, nos corresponde a nosotros, los jugadores, rendir, y soy el primero en asumir esa responsabilidad. Debemos exigirnos aún más y trabajar juntos para devolver al Manchester United a lo más alto».

«Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para que este club avance. Estoy convencido de que el camino es seguir trabajando juntos, con ambición y compromiso».

«Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al máximo nivel y dar todo lo que tengo por este escudo», concluye Martínez. El Manchester United, por cierto, perdió por 2-0 en Madrid. Lee aquí la crónica del partido.



