Lisandro Martínez, del Manchester United, se une a Crunchyroll para lanzar una colección cápsula de anime

Si eres fan del fútbol y del anime, Crunchyroll acaba de lanzar uno de los lanzamientos más importantes del mes con una colección cápsula de edición limitada, en colaboración con Lisandro Martínez, del Manchester United. Esta colaboración une a dos de las aficiones más apasionadas del mundo; nos encanta verlo.

La impresionante nueva línea de merchandising está inspirada en Martínez y rinde homenaje a sus raíces como jugador de la selección argentina, así como a su éxito con el Manchester United. La intensidad y el estilo de juego intrépido del defensa son admirados en todo el mundo y le han valido el apodo de «El Carnicero» o «Licha» entre los aficionados.

Pero, al igual que muchos de los queridos héroes del anime shonen, un apodo no siempre cuenta toda la historia. Esta colección representa una historia de pasión e inspiración para Martínez, y permite a los aficionados conocerlo de una forma que quizá no hayan experimentado antes.

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«Una de las cosas que más me gustan de esta colaboración es que me permite mostrar una faceta diferente de mí mismo», afirmó Martínez. «Cuando estás en el campo, te sumerges tanto en el partido y lo vives con tanta pasión que, en cierto modo, acabas transformándote también, igual que los personajes de anime. El apodo de "The Butcher" surgió de los aficionados, así que creo que es una forma estupenda de conectar con ellos».

La colección incluye seis nuevas y fantásticas prendas, entre las que se encuentran la camiseta y la sudadera con capucha de The Butcher, la camiseta de Licha y la sudadera de cuello redondo. Además, hay accesorios como los calcetines cortos y la bufanda de The Butcher, lo que significa que hay algo para que todo el mundo pueda añadir un toque de anime y fútbol a su armario. Y lo mejor de todo es que son las prendas perfectas para combinar con tus básicos de diario, de modo que puedas vestirte de forma elegante o informal.

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Aunque puedan tener su origen en mundos diferentes, al igual que Martínez y el Man Utd, el anime y el fútbol son sinónimos de fenómenos culturales y globales que despiertan una profunda conexión y pasión. «The Butcher», que es el corazón y el espíritu impulsor de esta colaboración, ofrece a los aficionados de ambos mundos una conexión más profunda con la historia de perseverancia del jugador.

Tienda: Colección Lisandro Martínez x Crunchyroll

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La colección estará disponible en exclusiva en la tienda de Crunchyroll a partir del 6 de abril de 2026.

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