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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Lisandro Martínez compromete al Manchester United y abre las puertas del infierno ante Carrick

Lisandro Martínez
C. Palmer
M. Rogers
M. Carrick
Levante vs Atlético Madrid
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El argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, asestó un duro golpe a su equipo, después de convertirse en una de las principales causas del colapso de Manchester United ante el Chelsea, en el enfrentamiento disputado en el estadio Stamford Bridge, este sábado, dentro de la novena jornada de la Premier League.

Después de que la primera mitad terminara sin goles, el Chelsea sorprendió a su invitado al comienzo de la segunda parte, concretamente en el minuto 50, cuando Rogers logró abrir el marcador con un gol individual espléndido, aprovechando el estado de confusión defensiva que afectó a las filas del Manchester United.

Rogers arrancó con facilidad entre las líneas del medio campo y la defensa, sin encontrar una verdadera resistencia de los jugadores del United, antes de rematar la jugada con un toque técnico y sereno, colocando el balón por encima del portero Lammens, que no pudo detenerlo.

El gol llegó para disipar el esfuerzo realizado por los jugadores del Manchester United durante la primera mitad, después de que aparecieran en un estado de pérdida de concentración y permitieran a su rival llegar a su portería con comodidad, en medio de duras críticas al sistema defensivo del equipo.

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31 oct 2026

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Los problemas del Manchester United no se detuvieron en la desventaja en el marcador, ya que Lisandro Martínez recibió una tarjeta amarilla en el minuto 59, después de fallar al intentar detener a Rogers, quien lo superó con facilidad, lo que obligó al defensa argentino a intentar derribarlo y detener su arrancada de forma ilegal.

Un minuto después, la crisis se intensificó dentro del área del Manchester United, cuando Fofana cayó tras la ejecución de un saque de esquina, sujetándose la cara, en medio de las reclamaciones de los jugadores del Chelsea para que se pitara un penalti.

En un principio, el árbitro señaló saque de esquina, antes de que interviniera el árbitro del videoarbitraje (VAR) para revisar la jugada, debido a la entrada de Lisandro Martínez sobre Fofana.

Tras revisar la acción, el árbitro señaló penalti a favor del Chelsea y mostró la segunda tarjeta amarilla a Martínez, de modo que el defensa argentino abandonó el terreno de juego expulsado, dejando al Manchester United en una situación muy complicada, después de que el equipo se viera obligado a completar el partido con diez jugadores, coincidiendo con su desventaja en el marcador.

Cole Palmer se encargó de ejecutar el penalti y logró transformarlo en el segundo gol del Chelsea, después de colocar el balón en la red pese al intento del portero Lammens de detenerlo, ya que lo tocó con la mano antes de que acabara dentro de la portería.

Así, Michael Carrick se encontró ante un escenario sumamente complicado, después de que la ventaja del Chelsea por un gol se convirtiera en una ventaja cómoda, en medio de la inferioridad numérica impuesta por la expulsión de Martínez, con lo que las esperanzas del Manchester United recibieron un duro golpe en uno de los periodos más difíciles del enfrentamiento.

Cabe señalar que el Atlético de Madrid se prepara para competir con el Barcelona por hacerse con los servicios de Lisandro Martínez, cuyo contrato finaliza en el verano de 2027, por lo que se convertirá en un fichaje gratuito en el próximo mercado estival.

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