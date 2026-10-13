Lisandro Martínez arremete contra una persona del Manchester United

Lisandro Martínez ha lanzado una dura diatriba tras el Atlético de Madrid - Manchester United (2-0). El defensa está especialmente descontento con la política de fichajes del pasado verano, según se desprende de una entrevista con Amazon Prime.

«Sí. Esperaba más de nuestro director técnico», afirma un Martínez profundamente decepcionado, que suspende a Jason Wilcox. «Lo digo con toda sinceridad. Espero inversiones mayores».

El defensa argentino se muestra, en cambio, más indulgente con el entrenador Michael Carrick. «Cambiamos constantemente de entrenador, pero ¿qué pasa en otros ámbitos? Es fácil señalar al entrenador o a los jugadores, pero también debemos mirar a otras personas».

Martínez lamenta profundamente el tropiezo del Manchester United en la Champions League. «La actuación fue mala, realmente mala. Tengo que contenerme. Refleja la situación actual de nuestro club. Este no es un club con nivel para la Champions League», protesta el exjugador del Ajax.

«La temporada pasada rendimos de forma fantástica y ahora esperamos más de la directiva del club. Fichajes que puedan competir, porque muchos otros equipos también incorporan a muchos jugadores», señala el central, decepcionado con la política de fichajes del Manchester United.

Al final de la entrevista, Martínez también examina su propia aportación. «Tengo que ser sincero: como jugadores, también debemos hacer más. Pero también es importante tener una plantilla sólida que esté preparada para noches como esta».

Carrick, por su parte, evita pronunciarse sobre las críticas de Martínez. «No lo he visto. Después de un partido así, al que llegas con la intención de sacar algo, estamos decepcionados. A veces también afloran las emociones. No lo he visto, así que este no es el momento adecuado para decir nada al respecto».