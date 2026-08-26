Siempre se habla de las enormes cantidades que gasta el Manchester City en fichajes, ya que después de que sus gastos en traspasos superaran los dos mil millones de euros durante la etapa de Pep Guardiola al frente del conjunto celeste, comienza ahora la era de Enzo Maresca.

Solo este verano, el club inglés podría cerrar tres de las cuatro mayores operaciones de su historia, pues además de los 137 millones de euros ya pagados por Elliot Anderson y los 100 millones de euros acordados por Ayoub Bouddi, el club podría sumar también los 140 millones de euros que pide el Chelsea por Enzo Fernández.

Pero según el diario español "AS", lo que no se comenta tanto, y es algo realmente llamativo, es la habilidad del Manchester City para vender a sus jugadores, ya que con la llegada de 2026 el club habrá conseguido más de 100 millones de euros por ventas de jugadores durante cinco veranos consecutivos, un logro histórico en todos los sentidos.

El Manchester City logró ingresos por la venta de sus jugadores de 162 millones de euros en la temporada 2022-2023, luego 139 millones de euros en 2023-2024, y en la temporada siguiente consiguió 152 millones de euros, mientras que en 2025-2026 obtuvo unos ingresos de 107 millones de euros. En cuanto a la temporada actual, ha logrado hasta ahora una cifra enorme de 307 millones de euros.

Y mientras la marcha de leyendas del club como Rodri Hernández y Bernardo Silva exige un proceso de reconstrucción total, la junta directiva del City está mostrando una gran generosidad para asegurarse las mejores operaciones durante lo que queda del mercado de fichajes veraniego.

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Con el cierre oficial de la venta de Savinho, quien se trasladó al estadio del Tottenham Hotspur por 88 millones de euros más otros 12 millones de euros en variables, los ingresos totales del Manchester City superaron los 300 millones de euros este verano.

Y al margen de la inversión inicial, el club ha recaudado importantes cantidades por la venta del ganador del Balón de Oro en 2024, Rodri (60 millones de euros + 16,5 millones de euros en variables), Tijjani Reijnders (61 millones de euros) y James Trafford (47 millones de euros). Con ello, el total recaudado por el club, incluidas las variables, alcanzó los 307 millones de euros.

Se espera que los ingresos del Manchester City aumenten notablemente tras el anuncio del club de la venta de Nico González, que se incorporará al Newcastle por 58 millones de euros (incluidas cuotas fijas y variables, ya que el club pagó los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión al Oporto en enero de 2025), y de Omar Marmoush, que se unirá a Savinho en su aventura con el Tottenham en el norte de Londres por una cantidad de entre 50 y 60 millones de euros.

Y con esa cifra total, que oscila entre los 58 y los 70 millones de euros, el total de ingresos del City por traspasos alcanzará más de 400 millones de euros, una cantidad histórica y sin precedentes.

Además de Bernardo Silva y Rodri, otros jugadores han abandonado el Manchester City, como John Stones, Nathan Aké y Manuel Akanji.

Actualmente, del equipo que ganó la Liga de Campeones en 2023 solo quedan Erling Haaland y Rúben Dias, además de Jack Grealish, que parece encaminado también a marcharse.