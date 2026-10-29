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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha regresado a su país desde España, donde reside, tras el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, a los 74 años. Las autoridades del fútbol argentino han anunciado homenajes en todo el país y en todas las categorías para mostrar su apoyo al técnico campeón del mundo y a su familia durante el duelo.

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El seleccionador asiste a un velatorio privado

Según SuperDepor.com, el seleccionador de Argentina viajó de inmediato a Sudamérica al enterarse de que su madre había fallecido el martes en su localidad natal de Pujato, en la provincia de Santa Fe. Tras el anuncio realizado el miércoles por la Asociación del Fútbol Argentino, los dirigentes del organismo establecieron las medidas oficiales de homenaje en el boletín n.º 6966. Además de guardar minutos de silencio antes de los partidos de todas las categorías, las banderas ondearán a media asta, especialmente en el complejo de entrenamiento Lionel Messi.

Los organismos rectores expresan sus condolencias

En un mensaje formal de apoyo publicado el miércoles a través de sus canales oficiales, en el que pidió por el eterno descanso de Marzetti, la AFA declaró: «Toda la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su presidente Claudio Tapia, transmite sus condolencias a nuestro seleccionador Lionel Scaloni y a su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. Un abrazo fraternal de todos los argentinos a El Gringo y a sus seres queridos en estos momentos difíciles. ¡Mucha fuerza!».

Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina (LPF) también le rindió homenaje en un comunicado: «La LPF lamenta profundamente el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. ¡Todo el país está contigo y con tu familia, Lionel!».

La lucha contra la enfermedad marcó las dedicatorias de sus títulos

Marzetti luchaba contra una enfermedad grave desde 2021, una situación personal que llevó a su hijo a plantearse dejar su puesto al frente de la selección para poder pasar más tiempo a su lado.

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Scaloni habló por primera vez públicamente de los problemas de salud de su madre durante una rueda de prensa en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2022. Entonces admitió: «Ahora mismo no estoy en condiciones de pensar en el Mundial».

Próximos partidos ARG Amistosos 06:00 URU

Poco después, el técnico dedicó a su madre el triunfo de Argentina en la Copa América de 2021, el primer gran título de una etapa en la que después conquistó la Finalissima de 2022, el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024.

Los homenajes se extenderán a los partidos de todo el país

En todos los estadios del país se guardará un minuto de silencio en memoria de Marzetti durante la jornada 15 del Torneo Clausura de Primera División, así como en las principales categorías inferiores. Mientras los clubes le rinden homenaje sobre el terreno de juego este fin de semana, Scaloni pasará tiempo en privado con sus seres queridos en Santa Fe. Se espera que el técnico, de 48 años, retome sus funciones al frente de la selección antes de la ventana de partidos internacionales de noviembre.