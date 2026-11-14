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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha pedido paciencia después de que su equipo perdiera 2-1 ante Uruguay en su primer partido importante desde la retirada de Lionel Messi. El encuentro se disputó ante una afluencia de público notablemente escasa en La Bombonera, en marcado contraste con el ambiente habitual que rodea a los campeones del mundo.

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Scaloni evita la polémica por la asistencia

El ambiente en La Bombonera el miércoles por la noche fue inusualmente apagado cuando Argentina se enfrentó a Uruguay. Tras la retirada de Messi, la selección pareció perder parte de su poder de convocatoria y miles de asientos quedaron vacíos para el encuentro. Scaloni, que recientemente se comprometió a seguir al frente del equipo hasta 2030, restó importancia rápidamente a la escasa asistencia en su comparecencia ante los medios después del partido.

«No sé cuánta gente había, ni siquiera pensé en ello. No tengo una opinión al respecto. No sé qué decirles», afirmó Scaloni al ser preguntado por la falta de aficionados, según recoge La Nacion.

El seleccionador insiste en que la fidelidad va más allá de la era Messi

Pese a la desalentadora imagen de las gradas vacías en La Bombonera, el cuerpo técnico de Argentina mantiene con firmeza que el profundo vínculo entre la selección y su afición es inquebrantable. Aunque la escasa asistencia en uno de los estadios de fútbol más emblemáticos de Buenos Aires apuntaba a la realidad de una etapa de transición próxima, el seleccionador rechazó que la fidelidad de la afición dependa únicamente de la presencia de Messi, su emblemático número 10.

«La gente seguramente vendrá a animar a la selección, está con ella incondicionalmente, aunque Leo no juegue. No tengo ninguna duda. Somos nosotros quienes tenemos que ilusionarla. No podemos pedir más», explicó el seleccionador.

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Análisis táctico y dominio de Uruguay

En el partido, Argentina tuvo dificultades para transformar la posesión en ocasiones claras. Uruguay tomó el control poco después del descanso y marcó dos goles en seis minutos: un tanto en propia puerta de Leonardo Balerdi y un cabezazo de Maximiliano Araújo. Aunque Julián Álvarez recortó distancias en el minuto 72, no fue suficiente para impedir la segunda victoria consecutiva del equipo de Diego Forlán en el estadio de su histórico rival.

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Scaloni elogió a los visitantes por su planteamiento agresivo y su disciplina táctica. «Históricamente, Uruguay es difícil, pero para Argentina, Brasil, España y para todos. Los felicito porque ganaron bien», admitió. El seleccionador argentino también defendió su decisión de no dar entrada a más atacantes, como Jose Manuel Lopez, en los últimos minutos. Alegó que era necesario mantener el equilibrio táctico mientras Nico Paz seguía jugando bien.

La mirada puesta en Costa Rica

Pese al resultado, Scaloni encontró motivos para sentirse alentado por la reacción de sus jugadores ante las dificultades. Señaló que la intensidad del equipo en la segunda parte, especialmente después de verse dos goles por debajo, mostró el carácter necesario para esta nueva etapa. La atención se centra ahora en el próximo amistoso contra Costa Rica en Córdoba, donde el seleccionador tiene previsto seguir probando las opciones que le ofrece la plantilla.

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«Nunca planeas perder, pero hay formas de perder. Hicimos el trabajo duro y, al final, no tuvimos recompensa. El martes haremos algunos cambios. Puede que algunos repitan porque creo que es justo, de eso se trata, que jueguen partidos», confirmó.