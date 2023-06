Lionel Messi y su futuro con la Selección argentina: "No creo que llegue al próximo Mundial"

El astro rosarino afirmó que no está en sus planes participar en la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, prendió las alarmas tras arribar a suelo asiático para enfrentar a Australia en un amistoso enmarcado en la fecha FIFA, en la que también se verán las caras contra Indonesia.

Y es que el astro rosarino aseguró que no está en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial (Qatar). Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no creo que llegue al próximo", aseguró en diálogo con el medio chinoTitan Sports.

"Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que fue, jugué mi último Mundial", añadió.

Respecto al séptimo balón de oro conseguido a lo largo de su carrera, el campeón del mundo con la Albiceleste sostuvo que "en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí".

Por otra parte, el ex Paris Saint-Germain abordó otros temas, como la final de la UEFA Champions League en la que se consagró el Manchester City, afirmando que mantiene una estrecha relación con Pep Guardiola quien, de paso, sumó su tercer título en el torneo. "Es el mejor entrenador del mundo", lanzó.

Vale precisar que el choque ante los Socceroos, del próximo jueves en Beijing, será la reedición del cruce del pasado 3 de diciembre en Al-Rayyan, en el marco de los octavos de final de la pasada cita planetaria. En aquel entonces, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 2-1 precisamente gracias a una conquista del ex Barcelona y otro tanto de Julián Álvarez. El resto ya es historia...