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FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTIONGetty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

Lionel Messi toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Inter Miami mientras se intensifican los rumores de un reencuentro con Neymar

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Según se informa, Lionel Messi ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro inmediato como jugador tras las intensas especulaciones sobre un emotivo regreso a sus orígenes en Argentina. Pese al vínculo sentimental con el club en el que se formó, el legendario delantero sigue plenamente comprometido con su proyecto actual en la Major League Soccer.

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Messi no volverá a Argentina

Messi no tiene intención de dejar el Inter Miami CF para jugar cedido durante el invierno en Argentina, lo que pone fin a las especulaciones sobre un regreso temporal a Sudamérica. Tras las informaciones que vinculaban al astro de 39 años con un fichaje en enero por Newell's Old Boys, el club de su infancia, el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que no hay negociaciones en curso para esa operación.

El periodista italiano fue tajante en su valoración: «No hay ninguna posibilidad de que Messi salga cedido». Romano añadió que el ocho veces ganador del Balón de Oro está decidido a cumplir íntegramente su contrato actual, que se extiende hasta diciembre de 2028. Fuentes cercanas al club han sugerido incluso que el internacional argentino sigue muy dispuesto a estudiar una nueva ampliación de contrato con la franquicia de la MLS cuando llegue el momento.

Planes de futuro y cambios en la plantilla

Las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Messi y Neymar se intensifican mientras el futuro del brasileño en el Santos sigue siendo incierto. El extremo de 34 años se acerca al final de su contrato, lo que alimenta las conjeturas de que el Inter Miami podría aprovechar los próximos plazos para ajustar su plantilla a la normativa y reunir de nuevo en la MLS al legendario trío «MSN» del Barcelona, formado por Messi, Luis Suárez y Neymar. Una operación así supondría uno de los movimientos de fichajes más importantes de la historia del fútbol norteamericano.

Pese a las especulaciones y a las investigaciones en curso sobre fichajes anteriores, el Inter Miami mantiene la concentración y el optimismo. Sus compañeros han señalado en numerosas ocasiones que la competitividad que Messi demuestra a diario ha impuesto un nivel de exigencia innegociable en el vestuario y ha transformado la cultura de la franquicia desde su debut.

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Ese liderazgo ha convertido al Inter Miami en un rival temible de cara a los playoffs de la MLS Cup. Con una vida familiar estable y un futuro claro en Miami, la leyenda argentina parece satisfecha con la perspectiva de terminar su ilustre carrera al más alto nivel en Estados Unidos.

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07 nov 2026

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Impacto inmediato sobre el terreno de juego

Mientras los rumores sobre la llegada de Messi a Newell's Old Boys han dominado las redes sociales, el jugador se ha mantenido centrado en sus compromisos en Miami. El delantero ofreció recientemente otra exhibición para guiar a su equipo hacia una remontada crucial por 2–1 ante el New England Revolution. Después de una primera parte discreta que dejó al Inter Miami por detrás en el marcador, Messi dio una precisa asistencia de cabeza a Germán Berterame para el empate en el minuto 69 y marcó él mismo el gol de la victoria en el 83.

La victoria aupó al Inter Miami al segundo puesto de la Conferencia Este, con un punto de ventaja sobre New England a falta de una jornada de la temporada regular. Más importante aún, el resultado garantiza al Inter Miami la clasificación automática para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Esto brinda a Messi otra oportunidad de luchar por un título internacional, mientras los representantes de la MLS intentan poner fin al dominio histórico que los clubes de la Liga MX han ejercido en el torneo durante décadas. Las aspiraciones del club para la postemporada recaen ahora de lleno sobre los hombros de su capitán.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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