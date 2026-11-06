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Según se informa, Lionel Messi ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro inmediato como jugador tras las intensas especulaciones sobre un emotivo regreso a sus orígenes en Argentina. Pese al vínculo sentimental con el club en el que se formó, el legendario delantero sigue plenamente comprometido con su proyecto actual en la Major League Soccer.

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Messi no volverá a Argentina

Messi no tiene intención de dejar el Inter Miami CF para jugar cedido durante el invierno en Argentina, lo que pone fin a las especulaciones sobre un regreso temporal a Sudamérica. Tras las informaciones que vinculaban al astro de 39 años con un fichaje en enero por Newell's Old Boys, el club de su infancia, el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que no hay negociaciones en curso para esa operación.

El periodista italiano fue tajante en su valoración: «No hay ninguna posibilidad de que Messi salga cedido». Romano añadió que el ocho veces ganador del Balón de Oro está decidido a cumplir íntegramente su contrato actual, que se extiende hasta diciembre de 2028. Fuentes cercanas al club han sugerido incluso que el internacional argentino sigue muy dispuesto a estudiar una nueva ampliación de contrato con la franquicia de la MLS cuando llegue el momento.

Planes de futuro y cambios en la plantilla

Las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Messi y Neymar se intensifican mientras el futuro del brasileño en el Santos sigue siendo incierto. El extremo de 34 años se acerca al final de su contrato, lo que alimenta las conjeturas de que el Inter Miami podría aprovechar los próximos plazos para ajustar su plantilla a la normativa y reunir de nuevo en la MLS al legendario trío «MSN» del Barcelona, formado por Messi, Luis Suárez y Neymar. Una operación así supondría uno de los movimientos de fichajes más importantes de la historia del fútbol norteamericano.

Pese a las especulaciones y a las investigaciones en curso sobre fichajes anteriores, el Inter Miami mantiene la concentración y el optimismo. Sus compañeros han señalado en numerosas ocasiones que la competitividad que Messi demuestra a diario ha impuesto un nivel de exigencia innegociable en el vestuario y ha transformado la cultura de la franquicia desde su debut.

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Ese liderazgo ha convertido al Inter Miami en un rival temible de cara a los playoffs de la MLS Cup. Con una vida familiar estable y un futuro claro en Miami, la leyenda argentina parece satisfecha con la perspectiva de terminar su ilustre carrera al más alto nivel en Estados Unidos.

Próximos partidos MIA Major League Soccer 16:00 CLT

Impacto inmediato sobre el terreno de juego

Mientras los rumores sobre la llegada de Messi a Newell's Old Boys han dominado las redes sociales, el jugador se ha mantenido centrado en sus compromisos en Miami. El delantero ofreció recientemente otra exhibición para guiar a su equipo hacia una remontada crucial por 2–1 ante el New England Revolution. Después de una primera parte discreta que dejó al Inter Miami por detrás en el marcador, Messi dio una precisa asistencia de cabeza a Germán Berterame para el empate en el minuto 69 y marcó él mismo el gol de la victoria en el 83.

La victoria aupó al Inter Miami al segundo puesto de la Conferencia Este, con un punto de ventaja sobre New England a falta de una jornada de la temporada regular. Más importante aún, el resultado garantiza al Inter Miami la clasificación automática para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Esto brinda a Messi otra oportunidad de luchar por un título internacional, mientras los representantes de la MLS intentan poner fin al dominio histórico que los clubes de la Liga MX han ejercido en el torneo durante décadas. Las aspiraciones del club para la postemporada recaen ahora de lleno sobre los hombros de su capitán.