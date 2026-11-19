Messi sigue siendo el rey de los salarios en Miami

Messi sigue dominando el panorama económico de la MLS, con una remuneración garantizada de nada menos que 28,33 millones de dólares. Según las últimas cifras publicadas por la Asociación de Jugadores de la MLS en 2026, los ingresos garantizados del argentino han aumentado considerablemente respecto a los 20,45 millones de dólares comunicados un año antes. Sin embargo, esas cifras solo reflejan la parte de su contrato correspondiente a su actividad como jugador. Si se incluyen los acuerdos comerciales y su renovación de contrato hasta 2028, se estima que sus ingresos anuales totales se acercan a los 80 millones de dólares.

La apuesta del Inter Miami por construir un equipo poderoso alrededor del campeón del mundo ha elevado su gasto total en la plantilla a una cifra récord de 59,37 millones de dólares. Esta enorme inversión se vio reforzada con la llegada del veterano centrocampista Casemiro a mitad de temporada y permitió al club gastar más del doble que 25 de los otros 29 equipos de la liga.

Pese a este desembolso sin precedentes, el Inter Miami terminó la temporada regular segundo en la Conferencia Este, por detrás del Nashville SC, ganador del Supporters' Shield, que logró ese éxito con una masa salarial de apenas 24,97 millones de dólares.

Crece el club de los diez millones de dólares

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Aunque Messi sigue en una categoría aparte, ya no es el único jugador con un salario de ocho cifras en Norteamérica. El número de futbolistas que perciben al menos 10 millones de dólares de remuneración garantizada ha aumentado a cinco.

El delantero del Chicago Fire Robert Lewandowski encabeza el grupo que persigue a Messi, con unos ingresos de 19,51 millones de dólares, seguido de Antoine Griezmann, del Orlando City, con 13,94 millones. Completan este grupo Son Heung-Min, del LAFC, que percibe 11,25 millones, y Breel Embolo, del Atlanta United, con 10,81 millones de dólares, según datos de ESPN.

La concentración de dinero en la parte alta de la liga también se refleja en las masas salariales de los equipos: el Chicago Fire ocupa el segundo puesto, por detrás del Miami, con un gasto de 41,29 millones de dólares. Le siguen de cerca el Atlanta United, el LA Galaxy y el LAFC, todos con masas salariales superiores a los 32 millones de dólares.

Los salarios crecen en toda la MLS

El crecimiento económico de la liga no beneficia solo a las grandes estrellas: la remuneración garantizada media del conjunto de jugadores ha ascendido a 746.936 dólares. Esto supone un aumento del 18 % respecto al año anterior y apunta a una mejora para los futbolistas con salarios intermedios. Actualmente, 150 jugadores de la MLS ganan al menos un millón de dólares al año.

El salario mediano también ha subido: ha aumentado un 6,4 % hasta los 360.042 dólares. Esto muestra que, mientras los sueldos más altos crecen rápidamente, quienes se encuentran en la parte baja de la escala salarial experimentan mejoras más modestas.

En el extremo opuesto del gasto, el Philadelphia Union sigue siendo el club más austero de la liga, con una masa salarial total de solo 12,64 millones de dólares. Su sensación adolescente, Cavan Sullivan, percibe actualmente una remuneración garantizada de 614.000 dólares, una cifra que pone de relieve la diferencia entre el talento local emergente de la liga y las grandes figuras llegadas del extranjero.