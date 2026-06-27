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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Lionel Messi se ausenta de forma inesperada de la selección argentina para el partido contra Jordania

Lionel Messi no jugará el sábado contra Jordania, anunció el seleccionador Lionel Scaloni.

Macaya Márquez, periodista de 91 años, preguntó si Messi sería titular, y Scaloni, como excepción, respondió.

«Normalmente no revelo este tipo de información, pero como se trata de ti, seré sincero. Messi no jugará contra Jordania», afirmó el seleccionador, quien luego tuvo palabras amables para Márquez.

«Le tengo un gran respeto. Me alegra mucho verle aquí». Al terminar la rueda de prensa, posaron juntos para una foto.

Scaloni no explicó los motivos. Argentina ya ganó los dos primeros partidos de grupo (3-0 a Argelia y 2-0 a Austria), con cinco goles de Messi.

Ya clasificada como primera de grupo, Argentina puede permitirse darle descanso. En la siguiente ronda del Mundial se medirá a Cabo Verde.

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