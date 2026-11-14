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El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, volverá al Estadio Monumental el 19 de enero, cuando el equipo de la Major League Soccer se enfrente a River Plate en un amistoso de pretemporada. El partido de exhibición en Buenos Aires será la primera vez que el ocho veces ganador del Balón de Oro dispute un encuentro de clubes en suelo argentino.

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Un icono argentino regresa a su país

Anunciado en las redes sociales del club argentino, el partido de enero llevará a Messi de vuelta al estadio en el que disputó 29 encuentros con su selección. Su última aparición allí fue el 6 de octubre, en una victoria por 3-0 ante Benín que supuso su 208.º y último partido internacional, además de su 126.º gol. Antes de aquella despedida, el presidente del club anfitrión, Stefano Di Carlo, le entregó un carné de socio honorario, una placa y una camiseta con su nombre.

Cuatro enfrentamientos anteriores ante clubes argentinos

Aquel homenaje de octubre también recordó el 18 de diciembre de 2022, cuando el mediapunta llevó a su selección a conquistar su tercer Mundial, un título que se sumó a sus triunfos en la Copa América de 2021 y 2024 durante una carrera internacional de 21 años. Aunque el viaje de enero supondrá su primera aparición con un club en su país, el delantero ya se ha enfrentado en otras cuatro ocasiones a equipos argentinos fuera de Argentina.

Con el Barcelona, derrotó a Estudiantes en el Mundial de Clubes de 2009, disputado en Emiratos Árabes Unidos, antes de medirse al equipo de Marcelo Gallardo, que cuenta con 38 títulos nacionales y cuatro Copas Libertadores, en la final de diciembre de 2015 en Japón. Bajo las órdenes de Luis Enrique, el Barcelona ganó 3-0: Messi abrió el marcador en el minuto 36 y Luis Suarez firmó un doblete en la segunda parte. También derrotó a Boca Juniors en el Trofeo Joan Gamper de 2018 y empató 1-1 con Newell's Old Boys, el club de su infancia, en Florida en 2024.

El Inter Miami se apoya en su estrella goleadora

Desde su llegada al Inter Miami en 2023 y la ampliación de su contrato hasta la temporada 2028, el veterano ha guiado al club a conquistar la Leagues Cup de 2023 y el Supporters' Shield de 2024. En septiembre de 2026, se convirtió en el primer jugador de la historia del club en alcanzar los 100 goles antes de lograr, por primera vez, una segunda Bota de Oro consecutiva, con 26 tantos en la temporada regular.

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A principios de esta semana, el delantero también fue nombrado finalista al premio MVP de la liga de 2026 y aspira a convertirse en el primer jugador en ganarlo tres años seguidos. La incorporación de un partido en la capital argentina da continuidad a una estrategia internacional de pretemporada que ya ha llevado al equipo estadounidense a Perú, Ecuador, Colombia y Puerto Rico.

Una plantilla repleta de estrellas se prepara para el partido

Aunque todavía no se han confirmado la hora de inicio ni los detalles sobre las entradas, el Miami espera que Casemiro, Rodrigo De Paul, Suarez, Nicolas Otamendi y Thiago Almada acompañen a su capitán en el viaje. El encuentro ayudará a River a prepararse para sus compromisos nacionales y servirá a los visitantes como un amistoso de preparación de gran repercusión. Tras su visita a Sudamérica, el Inter Miami comenzará la temporada 2027 de la liga contra el FC Cincinnati en el Nu Stadium el 19 de febrero.