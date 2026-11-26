Compartir Sigue a GOAL en Google

Lionel Messi volverá a La Bombonera para jugar por última vez junto a Carlos Tevez, su amigo de toda la vida y excompañero en la selección. El delantero, conocido cariñosamente como «El Apache», ha confirmado que la estrella del Inter Miami será el gran invitado de su esperado partido de despedida el próximo mes.

Anuncios

Un reencuentro de leyenda en La Bombonera

El mundo del fútbol se prepara para una noche emotiva en Buenos Aires, donde Tevez pondrá oficialmente el broche final a su trayectoria. Aunque el exdelantero del Manchester United y el Manchester City se retiró del fútbol profesional hace cinco años, su partido formal de despedida se había pospuesto hasta ahora.

La expectación por el evento ha crecido aún más tras confirmarse que Messi participará en el encuentro, previsto para el 20 de diciembre en el emblemático estadio de Boca Juniors.

Para la afición xeneize, la presencia del mejor jugador de todos los tiempos añade prestigio a una cita que ya era histórica. El propio Tevez confirmó la noticia: los aficionados podrán presenciar el reencuentro de la pareja que lideró el ataque de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. El anuncio tuvo aún más repercusión en las redes sociales, donde se señaló que Messi jugará el partido de despedida de Tevez el 20 de diciembre, lo que dará a los aficionados una oportunidad poco habitual de volver a ver al legendario creador de juego en suelo argentino.

La celebración de un año inolvidable para Boca

El evento «Adiós Apache» llega en un momento inmejorable para la afición de Boca Juniors. El club atraviesa una etapa de grandes éxitos nacionales y continentales: ya ha asegurado el primer puesto en la tabla anual acumulada y ha conquistado la Copa Sudamericana.

Anuncios Anuncios

Con el equipo todavía en la lucha por el título de la Copa Argentina y preparándose para los cuartos de final del Torneo Clausura, el partido de despedida será un cierre festivo para una campaña de 2026 extraordinariamente exitosa para el club.

Related Topics

Próximos partidos BOC Liga Profesional 20:00 GIM

La incorporación de Messi a la lista de participantes garantiza un lleno absoluto en el estadio. Aunque el ocho veces ganador del Balón de Oro se ha alejado de la selección argentina, la posibilidad de verlo jugar en La Bombonera sigue siendo un gran atractivo para la afición local. El partido tenderá un puente entre épocas al homenajear a Tevez, un icono reciente del club, y recibir a Messi, una figura de alcance mundial.

Los detalles de la despedida del Apache

Aunque Messi será sin duda el gran reclamo, el partido está dedicado, ante todo, a homenajear la enorme contribución de Tevez a Boca Juniors en sus distintas etapas. El delantero ganó numerosos títulos con el club, entre ellos la Copa Libertadores, y sigue siendo una de las figuras más queridas de su historia reciente.

Anuncios

Mientras el club aspira a conquistar un posible séptimo trofeo en un mismo año natural, el partido de despedida ofrecerá un momento para recordar a un jugador que encarnó el carácter y la pasión del barrio de La Boca durante toda su carrera profesional.

Los preparativos para el espectáculo de diciembre están ya en pleno apogeo. Se espera una gran demanda de entradas entre los aficionados que quieran ver a los dos iconos compartir el terreno de juego por última vez. El partido será la despedida definitiva de Tevez, que se ha dedicado a entrenar desde que colgó las botas, según informa TyC Sports.