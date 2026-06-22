Lionel Messi recibe un homenaje especial en su país y queda inmortalizado de forma impresionante

Es bien sabido que la superestrella argentina Lionel Messi es aclamado en su país y en todo el mundo. Ya se había erigido una estatua del delantero de 38 años, pero nunca una tan grande como la de Cutral Có. La estatua se inauguró la semana pasada.

El martes pasado, una multitud se congregó en Cutral Có, en el oeste argentino, para presenciar la inauguración de la enorme estatua de su gran héroe.

Obra del artista Aldo Beroisa, lo muestra de rodillas con un brazo en alto, portando la camiseta argentina con el 10 a la espalda y sosteniendo la Copa del Mundo ganada en 2022.

Tiene 26 metros de altura y pesa 70 toneladas. El alcalde asegura que es la estatua de Messi más grande del mundo.

Antes hubo una estatua de Messi en la India, pero se retiró por miedo a que el viento la derribara.

Imago

El lunes a las 19:00 horas Argentina jugará su segundo partido del Mundial contra Austria y los aficionados volverán a ver a Messi en acción.

En el debut vencieron 3-0 y Messi, autor de un hat-trick, fue la gran figura.