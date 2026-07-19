Lionel Messi lanza un mensaje especial antes de la final del Mundial entre España y Argentina

Lionel Messi publicó una carta en Instagram dirigida a los aficionados y jugadores argentinos antes de la final del domingo. Sea cual sea el resultado contra España, cree que ya pueden sentirse orgullosos.

«Lo mejor de todos estos años nunca han sido solo los títulos, sino todo el recorrido», afirma con gratitud. «Compartir el día a día con este grupo, luchar juntos, animarnos mutuamente en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso».

«Gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas maravillosas que se esfuerzan cada día por hacer de esta selección una familia», escribe Messi.

«Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar. ¡Vamos, Argentina!».

El camino a la final fue especial: Argentina sufrió contra Cabo Verde y Suiza, que requirieron prórroga, y eliminó a Egipto con una remontada heroica.

Sin embargo, el Mundial no estará completo para los argentinos sin la victoria en la final. Para Messi sería su segundo título mundial, tras ganar en Catar 2022.

Además, Messi llega con más ganas que nunca de anotar, pues Kylian Mbappé lo superó el sábado como máximo goleador del torneo y de la historia, con 22 tantos, uno más que los 21 del argentino.