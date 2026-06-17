Lionel Messi explica por qué lloró tras marcar su primer gol en el Mundial de 2026

Lionel Messi, de 38 años, lideró la victoria de Argentina 3-0 sobre Argelia con un hat-trick que lo consagra como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Tras su primer gol se mostró visiblemente emocionado y, al terminar el partido, explicó a TyC Sports el motivo de sus lágrimas.

«Sinceramente, eso no tenía nada que ver con el fútbol. He pasado unos días difíciles y duros, y quiero dar las gracias a mis compañeros y a todos los que forman parte de la selección por su apoyo. Me dan mucha fuerza».

En su sexto Mundial, disfruta más que nunca: «He cumplido todos mis sueños, tanto individuales como colectivos».

«Ahora tenemos un grupo fantástico y me siento bien. He logrado más de lo que soñé de niño y, mientras me sienta bien, seguiré jugando con Argentina», añadió.

Además, se mostró humilde: «Es un honor ser ahora el máximo goleador histórico compartido de los Mundiales y competir con hombres como Miroslav Klose y Ronaldo. La verdad es que nunca me fijo mucho en las estadísticas, pero me enteré porque Kylian Mbappé había marcado dos goles con Francia. Es un auténtico fenómeno».

Contra Argelia llegó a su partido 200 con la Albiceleste, con un balance de 120 goles y 64 asistencias.