Lionel Messi sí ha sido convocado por la selección argentina. La superestrella del combinado argentino anunció la semana pasada su retirada del equipo nacional, pero aun así figura en la lista que ha hecho pública la federación.

Messi anunció su adiós el último día de agosto en un comunicado. El que quizá sea el mejor futbolista de todos los tiempos escribió que es una decisión que le resulta muy dolorosa. "Después de todo este tiempo desde la final, y tras pensarlo mucho, quiero decirle a todo el mundo que dejo la selección".

"Siempre he luchado y lo he dado todo por esta camiseta, para haceros felices y para que os sintierais orgullosos de ser argentinos a través del fútbol". Messi esperaba coronar el pasado verano su carrera de una manera aún más definitiva con un segundo título mundial, pero no lo consiguió.

La muerte de su padre influyó en su decisión, cuenta él mismo. "No queda mucho tiempo, y hay capítulos que llegan a su fin, y este es uno que me duele mucho. Quiero a la selección, siempre la he querido y siempre seguiré queriendo formar parte de ella".

"He dado todo lo que tenía dentro. Ya no tengo nada más que dar, y además vienen algunos jóvenes increíbles que merecen su oportunidad", afirma Messi, pensando en el futuro.

"Gracias por todo el cariño en estos últimos 20 años. Voy a echar de menos escucharos animarnos desde el estadio. Ahora vuelvo a ser simplemente uno de vosotros, que siempre os apoya desde la distancia, en los buenos momentos y sobre todo en los malos".

"Gracias a mi familia por estar siempre ahí y por acompañarme en este hermoso pero difícil viaje", continúa el zurdo. "Gracias a cada seleccionador, compañero y miembro del cuerpo técnico con los que he tenido la oportunidad de compartir este camino. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables".

"Me voy tranquilo y orgulloso, sabiendo que junto a mis compañeros os hemos regalado momentos con los que solo se podía soñar. Ha sido una locura vivir todo esto con vosotros. ¡Gracias a Dios por haberme hecho argentino! ¡Os quiero!".

Messi ha sido convocado para jugar un último partido el 6 de octubre. La selección argentina se enfrentará entonces a Benín en Buenos Aires ante 85.000 espectadores. Allí Messi disputará su último encuentro y se despedirá del equipo nacional.

Hasta ahora, Messi suma 207 internacionalidades con Argentina. Marcó 125 goles y logró ganar la Copa del Mundo en Catar en 2022.