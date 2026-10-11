Lionel Messi estuvo en plena forma para Inter Miami en la madrugada del sábado al domingo. El mediapunta de 39 años, que la semana pasada se despidió a lo grande de la selección argentina, marcó dos goles en la victoria en casa por 4-0 ante DC United.

Messi marcó dos veces tras el descanso, después de que Luis Suárez hubiera puesto el 1-0 y el 2-0 en la primera parte. Suárez dio la asistencia en el primer gol de Messi, que acertó a encontrar la escuadra derecha desde cerca.

En el 4-0, Messi se internó en el área de DC United para después definir con calma de nuevo en la escuadra derecha. La alegría fue enorme entre los aficionados de Inter Miami, que vieron a sus ídolos ascender hasta la segunda plaza de la MLS.

Es un impulso importante para Inter Miami, que no había logrado ganar en sus últimos cinco partidos en la Conferencia Este de la MLS. La desventaja con respecto al líder, Nashville SC, es de nada menos que catorce puntos.

Para Messi fue una semana exitosa. El campeón del mundo de 2022 se despidió como internacional de Argentina, que se enfrentó a Benín. Messi transformó un penalti y además dio dos asistencias.

Debut de Malacia

Tyrell Malacia debutó con FC Cincinnati. El lateral izquierdo jugó 72 minutos ante Atlanta United, que fue derrotado por 1-3. Malacia dejó el Manchester United el verano pasado con la carta de libertad y recientemente firmó con el club estadounidense.

Malacia (27) firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027 con Cincinnati. El carrilero jugó anteriormente en Países Bajos con Feyenoord y PSV.