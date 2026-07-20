Lionel Messi (39) hace una importante declaración al día siguiente de la final del Mundial

Un día después de la final del Mundial perdida ante España, Lionel Messi rompió el silencio en Instagram. El capitán argentino, de 39 años, admitió su enorme decepción pero se mostró orgulloso del recorrido de su equipo.

Argentina perdió el domingo en la final de East Rutherford por 1-0 ante España tras la prórroga. Ferran Torres marcó el único gol y dio el título a los españoles. Tras el partido se vio a Messi llorando al despedirse de su sexto Mundial.

Un día después, la superestrella se dirigió a la afición argentina a través de Instagram. «El dolor es enorme y llevará tiempo que esta herida se cure. Pero también me quedo con todo lo bueno. Los partidos que le dimos la vuelta dándolo todo quedarán grabados para siempre en la memoria».

Valoró el esfuerzo del equipo, que volvió a una final: «Con el apoyo de todo un país y el trabajo de este grupo, hemos vuelto a estar entre las mejores selecciones del mundo. Hoy es difícil valorar lo logrado, pero este grupo ha llegado a dos finales consecutivas del Mundial».

También agradeció el apoyo de la afición: «Gracias por cada felicitación y mensaje. Hemos vuelto a unirnos como país y a compartir el orgullo de ser argentinos».

A pesar de la amarga derrota, Messi felicitó a España por el título.

Para Messi fue el cierre de su sexto Mundial: campeón en 2022, subcampeón en 2014 y 2026.

A nivel individual, Messi brilló: marcó ocho goles y ya suma 125 tantos en 207 partidos con Argentina.



