Hay problemas en el vestuario del Manchester United, según ha contado Gary Neville en Sky Sports. El exjugador está bastante seguro de que Amad Diallo y Lisandro Martínez han tenido un enfrentamiento.

La semana pasada, el Manchester United cayó sin apenas opciones en la Champions League. Los Red Devils perdieron 2-0 en su visita al Atlético de Madrid.

Tras el partido, Martínez compareció ante las cámaras de Amazon Prime. Concedió una entrevista demoledora en la que criticó abiertamente al director técnico del club.

Según Martínez, el verano pasado se invirtió demasiado poco en la plantilla del club. Esperaba mucho más. Sus declaraciones le valieron numerosas críticas. El club se plantea no ejercer la opción de ampliar su contrato un año más.

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Diallo se pronunció en Snapchat tras la entrevista del defensa argentino. Publicó el siguiente mensaje: «Una auténtica vergüenza, me he quedado sin palabras». La publicación también causó mucho revuelo.

Neville está seguro de que la publicación de Diallo iba dirigida a Martínez. «Creo que, sin duda, hubo una discusión acalorada entre ellos en el vestuario; se pelearon. Al cien por cien. Es imposible que no hayan hablado de este asunto con Martínez».

«Si piensas en el mensaje de Amad Diallo en Snapchat, iba dirigido a su compañero de equipo, así que está claro que están enfrentados. Martínez fue demasiado lejos, pero Amad también», concluye.