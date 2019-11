Lío a la vista con Bale: Baja en el Madrid, listo con Gales

Gareth Bale ha sido incluido en la convocatoria de para los partidos ante Azerbaiyán y Hungría de la fase de clasificación de la que han de disputarse el 16 y el 19 de noviembre.

Esto choca con la ausencia del galés en las convocatorias del en las últimas semanas. De hecho, Bale no se viste de corto con el conjunto blanco desde el pasado 5 de noviembre cuando ganaron al (4-2).

Sin parte médico que permita conocer el alcance de su lesión por el supuesto silencio al que ha obligado a su club acogiéndose a su derecho a la privacidad, los aficionados blancos solo conocen que este lleva entrenándonse al margen del grupo desde que sufriera un golpe en el partido ante el pasado 13 de octubre.

Por lo tanto no se conoce si la idea de Giggs es valorar su condición física y darle minutos en dos encuentros vitales para los galeses en sus opciones de ir a la .

