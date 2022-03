Límite salarial del Barcelona: Por qué es negativo y cómo puede aumentar su "fair play"

Tras los nuevos ajustes del límite de control salarial y la llamativa cifra de -144 millones que presenta el FC Barcelona, único club de Primera con un saldo negativo en este concepto, surgen preguntas que ha querido responder LaLiga. Javier Gómez, director General Corporativo de LaLiga, y Luis Manfredi, director de Control Económico de LaLiga, han explicado a los medios diferentes aspectos de los nuevos ajustes de los límites de coste salarial de los clubes.

EL FC Barcelona sigue excedido de "fair play". Estará más tiempo con la regla del 4 por 1. ¿Cuantos clubes han usado el 15% del acuerdo con CVC para fichar? Hay 15 clubes de Primera División con el “fair play” excedido. Entre ellos, el FC Barcelona. Muchos clubes no han usado el dinero de CVC para poder fichar. En total, habrán usado un 55% de ese dinero para fichar jugadores.

¿Qué significa ese límite salarial negativo? "Los 242 en negativo del Barça significan que se estimaron menos pérdidas de las que se han obtenido. El límite negativo del Barça no significa nada al respecto de las contrataciones de esta temporada. Significa que va a estar más limitado en siguientes temporadas, salvo que haya plusvalías y beneficios", explica Javier Gómez, de LaLiga.

El FC Barcelona tiene un límite salarial de -144 M€. ¿Cómo puede el Barça ponerse en positivo? La versión que ofrece LaLiga es que lo que tiene que hacer es recuperar ese límite negativo, teniendo plusvalías, ya sea con un acuerdo con CVC, ventas de activos o con operaciones con jugadores. En el Barcelona no se pueden hacer ampliaciones de capital para reequilibrar su situación financiera.

¿Cómo llega el FC Barcelona a esos -144 M€ en su límite salarial? La explicación que facilita LaLiga es que las pérdidas del Barça son mayores que la capacidad que tiene en su cuenta de resultados para obtener recursos para invertir en su plantilla.

¿Esos números negativos del límite de coste salarial se pueden arrastrar más temporadas? Evidentemente, sí. LaLiga aclara que la regla del control económico es acumulativa y que aquella situación que no se pueda arreglar seguirá penalizando. En el caso del Barcelona, lo que no se arregle en la temporada 2021-2022 resecto al boquete económico de la temporada 2020-2021, penalizará en el límite de coste salarial para la campaña 2022-2023.

¿Cómo puede aumentar su límite salarial el Barça? Vendiendo activos. Para aumentar su límite salarial, el Barça podría hacerlo vendiendo activos, un porcentaje del ‘Espai Barça’ por ejemplo, o vender un % de activos como ‘Barça Studios’, siempre que esa operación se refleje en el plan contable y aparezca como beneficio en la cuenta de resultados.

Si el Barça acuerda firmar con CVC ¿Eso le sacaría del problema? El 15% del dinero que se acuerde con CVC es lo que el club podría dedicar a potenciar tu plantilla y lo que mejoraría el límite salarial del coste de plantilla.

¿Podría negociar el Barça un trato aparte con CVC pero, para acogerse a la Liga Impulso podría recibir algún trato de favor? ¿Podría meter ese dinero como inyección de capital y no como deuda? Según Javier Gómez, de LaLiga, aquí “no habría trato de favor. Lo que hay aprobado a día de hoy son los clubes los que lo han aprobado. Cualquier especulación adicional no puedo hacerla. Y cualquier cambio sobre esta cuestión tendrían que ser los clubes los que decidan si algunos pormenores y condiciones de ese acuerdo deben cambiar o no”

Si el FC Barcelona no consiguiera esas plusvalías ¿hasta cuándo se podría acoger a la regla del 4 por 1? Se podría seguir acogiendo hasta que recupere todo el patrimonio perdido. Si no recuperas patrimonio neto, te sigue aplicando la regla 4 a 1. Todos los clubes excedidos tienen que contratar por la vía del ahorro, hasta que no se recuperen generando beneficios. Lo que se quiere estimular es que los clubes gasten menos y reequilibren. "El Barça está contratado por la regla 4 por 1, lo que significa este empeoramiento es que si estás empeorando, vas a tardar más tiempo en salir y vas a estar más limitado, salvo que tengas más plusvalías y beneficios", dice Javier Gómez.

¿A día de hoy el FC Barcelona podría acometer un fichaje como el de Erling Haaland? Para hacer fichajes, si no hace nada nuevo, tiene que quitarse de en medio gastos y reducirlos, o generar plusvalías y beneficios suficientes para poder hacer esa operación.

Evitar las posibles “trampas” y el ejemplo de la Liga SmartBank.

El artículo 41 fija una casuística para los clubes de la Liga SmartBank, pedida por los propios clubes, que querían una mayor autorregulación. No vale en Segunda decir que un jugador que cobraba hace tres meses dos millones de euros pase a cobrar luego doscientos mil euros. LaLiga vigila estas posibles “trampas”. En Primera División no se ha puesto explícitamente esta cuestión, ni está regulada, porque la casuística de Primera no daba indicios a la Liga de que se pudiera incurrir en esas alteraciones de salarios de jugadores o “trampas” al control. LaLiga se compromete a vigilar de manera más exhaustiva esta cuestión.