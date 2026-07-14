El Manchester City inglés busca fichar al joven centrocampista marroquí Ayub Bouadi, del Lille francés, uno de los jugadores más codiciados del mercado tras su actuación en el Mundial 2026.

Según The Athletic, el City “hace todo lo posible” para fichar al mediocampista de 18 años, quien ya atrae a varios grandes de Europa tras su actuación con los Leones del Atlas en el último Mundial.

Bouadi acapara la atención

Su actuación en el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, atrajo todas las miradas pese a la eliminación de Marruecos en cuartos de final ante Francia.

Su alto nivel técnico impresionó a los expertos y lo convirtió en uno de los jóvenes más codiciados del mercado europeo.

El Lille fija un precio astronómico

Según el sitio web británico, el Lille ha fijado su traspaso en unos 100 millones de euros, una cifra “astronómica” para muchos clubes.

Su contrato con el Lille vence en 2029, lo que refuerza la posición negociadora del club.

El club francés no quiere desprenderse fácilmente de su joya, sobre todo tras su gran actuación en el último Mundial.

El City planea fichar a Bouadi

Según la misma fuente, el Manchester City lo quiere fichar para incorporarlo directamente al primer equipo, sin cederlo al Lille la próxima temporada.

La decisión muestra la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para aportar desde ya en el centro del campo, pese a su poca experiencia en las grandes ligas.

El mediocampo, prioridad del City

La llegada de un nuevo mediocentro es prioritaria tras la salida de Bernardo Silva.

La marcha de Bernardo Silva ha dejado un vacío que requiere un sustituto de alto nivel.

Además, Tijani Renders y Nico González no han cumplido las expectativas desde su llegada, por lo que la directiva busca alternativas más eficaces.

Además, el contrato de Rodri, pieza clave en el centro del campo, finaliza en 2025, lo que añade presión para asegurar su continuidad o buscar alternativas.

Pese a la llegada de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por unos 116 millones de libras, el club sigue buscando más opciones para remodelar el mediocampo.