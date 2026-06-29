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lewa(C)Getty Images

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¿Liga saudí o estadounidense? Ya se conoce oficialmente el destino de Lewandowski

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El final de una carrera llena de éxitos en Europa

El veterano delantero polaco Robert Lewandowski ha zanjado oficialmente su futuro tras fichar como agente libre por el club estadounidense Chicago Fire, lo que pone fin a los rumores que le vinculaban con la liga saudí.

El club anunció hoy en X su fichaje hasta 2027-2028, por lo que el máximo goleador de Polonia jugará por primera vez fuera de Europa.

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Llega tras acabar su contrato con el Barcelona, donde pasó cuatro temporadas, después de brillar con Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y de sus inicios en Lech Poznan y Znicz Pruszków.

Greg Berhalter, director deportivo y entrenador del Chicago Fire, afirmó en la webde la Major League Soccer: «Robert encarna los valores que queremos afianzar en el club; es un campeón nato y un auténtico competidor, y su incorporación refleja nuestra ambición de luchar por los títulos y elevar el nivel del equipo».

En su carrera ha marcado 629 goles y dado 159 asistencias en 869 partidos oficiales, y ha conquistado 32 títulos, entre ellos 10 ligas alemanas, 3 ligas españolas, una Liga de Campeones y una Copa Mundial de Clubes.

Con Polonia ha marcado 89 goles en 167 partidos y la lideró en los Mundiales 2018 y 2022, además de cuatro Eurocopas.

El Chicago Fire, tercero en la Conferencia Este de la MLS, confía en que Lewandowski le ayude a pelear por títulos en las dos próximas temporadas.

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