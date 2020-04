¿Qué ligas de futbol del mundo no tienen descenso?

Con la anulación del mismo, la FMF emuló el sistema de competencia de países pequeños o de reciente creación.

Las mejores ligas siguen el sistema convencional: el peor (o peores) equipos pierden la categoría tras una temporada futbolística y el mejor (o mejores) de la división inferior obtiene como premio un lugar en la Primera División.

Pero en algunos países esto no siempre ocurre, ya sea porque son muy pocos los clubes y no es redituable, o porque simplemente no lo conciben de esa manera en su reglamento al igual que el ascenso.

Ahora que en se oficializó la eliminación del descenso, en Goal reunimos a las "ligas rebeldes" que no siguen ese sistema.

Más equipos

MAJOR LEAGUE SOCCER

Imitando a otras ligas deportivas de los , la no cuenta con divisiones inferiores dedicadas al desarrollo de nuevos talentos. La NASL y USL son competencias independientes. Son 26 franquicias actualmente y para pertenecer es necesario pagar una expansión.

SUPERLIGA DE INDIA

La máxima categoría del futbol indio cuenta con 10 franquicias en las ciudades más importantes del país.

A-LEAGUE (AUSTRALIA)

El campeonato se limita a diez equipos que deben cumplir con ciertas condiciones para pertenecer.

S LEAGUE (SINGAPUR)

Solo 9 equipos son parte de la competencia. Sumarse como franquicia requiere invitación y ciertas condiciones.

CAMPEONATO SANMARINENSE

La liga está formada por 15 equipos , formados por jugadores semiprofesionales y extranjeros. No tienen más divisiones.

LIGA PREMIER DE BELICE

Únicamente participan 9 clubes y ninguno está en riesgo de descender.

CAMPEONATO DE NUEVA ZELANDA

Se trata de una competencia cerrada, se enfrentan 10 clubes y no cuentan con categorías inferiores.