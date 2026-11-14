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A pesar de la interrupción de las competiciones locales durante el actual parón internacional, los aficionados al fútbol saudí todavía pueden ver a algunos jóvenes talentos brillar en la Liga Joy de Élite.

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El actual parón internacional contará con la disputa de 4 partidos de la Liga Saudí sub-21, después de que fueran aplazados de jornadas anteriores debido a las circunstancias logísticas que atravesaba Arabia Saudí.

El goleador de la capital

Quizás el talento más destacado que la afición espera ver sea Batal Al-Harthi, goleador del Al-Riyadh, cuando su equipo reciba al Neom mañana domingo en el campo auxiliar del club Al-Riyadh, en la capital saudí, en los partidos correspondientes a la sexta jornada.

Al-Harthi llega al partido con la moral alta, especialmente después de haber marcado un gol magnífico con el que dio a su equipo un valioso punto en el derbi de la capital saudí contra el rival tradicional, el Al-Nassr.

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El partido terminó con empate a 1-1, y Batal Al-Harthi anotó el único gol del Al-Riyadh muy pronto, concretamente en el minuto tres, desde el punto de penalti, que ejecutó de forma espléndida.

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El gol elevó la cuenta de Al-Harthi a 6 tantos en la actual temporada de la Joy Elite League, con los que ocupa el séptimo puesto en la lista de goleadores de la competición, a solo 3 goles de Moussa Adam, la estrella del Al-Ahli, que encabeza la clasificación.

Batal Al-Harthi es considerado el máximo goleador en la capital saudí, Riad, durante la actual temporada de la Joy Elite League hasta el momento, pese a la presencia de dos grandes equipos como el Al-Hilal y el Al-Nassr y las estrellas que poseen.

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Ghali Al-Shammari

El mismo partido contará con la presencia de otro jugador cuya estrella ha brillado con fuerza en el último periodo: Ghali Al-Shammari, estrella del Neom, en quien la afición de su equipo confía mucho de cara al esperado enfrentamiento contra el Al-Riyadh.

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Ghali Al-Shammari fue la figura más destacada de la pasada jornada, después de liderar al Neom hacia una amplia victoria sobre el Al-Watan por cuatro goles a cero, marcando tres tantos que lo incluyeron en la lista de autores de un hat-trick en la actual edición de la Joy Elite League.

Al-Shammari mostró una gran inteligencia en sus movimientos sin balón y para escapar de la trampa del fuera de juego, además de un buen posicionamiento dentro del área y del aprovechamiento de los espacios entre los defensores.

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Los goles de la estrella del Neom variaron entre el pie y la cabeza, ofreciendo una exhibición ofensiva completa y confirmando que es uno de los nombres más destacados que han acaparado las miradas en el último periodo.

Al-Shammari se unió a la lista de autores de hat-tricks esta temporada, que incluye a Mohammed Al-Issa del Al-Ettifaq, Jefferson Ramos del Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi del Al-Ittihad, Daniel Al-Habib del Al-Feiha y Ziyad Aba del Al-Ahli.

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Nuh Al-Yami

Ghali Al-Shammari no fue el único jugador cuya estrella ha brillado en la Joy Elite League durante el último periodo, ya que también destacó claramente Nuh Al-Yami, jugador del Al-Akhdoud, en las dos últimas jornadas.

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Al-Yami marcó un gol en la única victoria del Al-Akhdoud durante la actual temporada, a costa del Damac por 3-2, en la novena jornada, antes de añadir otro en la derrota ante el Al-Tadamon por el mismo resultado en la pasada jornada.

Se puede decir que Nuh Al-Yami sigue siendo el mayor punto brillante del club Al-Akhdoud, pese a las circunstancias negativas que sufre durante la actual temporada.

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En un momento en el que el Al-Akhdoud ocupa el vigesimosegundo puesto en la tabla de clasificación con solo 3 puntos, producto de una victoria y 4 derrotas, Nuh Al-Yami ha marcado dos goles de los 5 del equipo en la actual temporada, un 40%.

Al-Yami tratará de mostrar más capacidad goleadora y de seguir marcando goles por tercer partido consecutivo, en el enfrentamiento ante el Al-Jabalain en los partidos correspondientes a la sexta jornada.

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Amadou Diang

Otro goleador que aparecerá en la jornada del parón internacional de la Joy Elite League es el senegalés Amadou Diang, delantero del Al-Hazem, campeón de la pasada edición, cuando se enfrente al Al-Tadamon en la quinta jornada.

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Diang ofrece niveles muy sólidos en las últimas jornadas de la Joy Elite League, el más reciente en la décima jornada, cuando marcó un gol en la victoria del Al-Hazem sobre el Al-Khaleej por dos goles a cero.

El delantero senegalés también marcó dos goles en la victoria sobre el Al-Wehda por cinco goles a cero, en los partidos correspondientes a la octava jornada, en la que fue elegido entre las 5 mejores estrellas de la jornada.

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En términos generales, Diang ocupa el séptimo puesto en la tabla de goleadores de la actual temporada de la Joy Elite League con 6 goles, lo que le obliga a marcar para perseguir a Moussa Adam, la estrella del Al-Ahli, que encabeza la clasificación.

Nawaf Al-Jadawi

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En el mismo partido aparecerá una nueva estrella que también logró brillar durante las tres últimas jornadas: Nawaf Al-Jadawi, jugador del Al-Tadamon, en el enfrentamiento ante el Al-Hazem.

Al-Jadawi marcó un gol en el empate con el Al-Ahli por 3-3 en la séptima jornada, luego el gol de la victoria sobre el Al-Ansar en la octava jornada, y después un tercero en la victoria sobre el Al-Akhdoud por 3-2, en la décima jornada.

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De los 9 goles que ha marcado el Al-Tadamon en la actual temporada de la Liga Saudí sub-21, Nawaf Al-Jadawi ha anotado 3 goles, siendo el segundo goleador del equipo después de Ziyad Al-Shammari, que ha marcado 4 goles.