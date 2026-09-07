La tercera jornada de la Liga Joy de Élite estuvo marcada por numerosas sorpresas, después de que tres de los clubes de la parte alta de la tabla cosecharan resultados impactantes, mientras que Al Hazm, vigente campeón del torneo, logró recuperar la senda de las victorias y consiguió su primer triunfo de la temporada.

Triple golpe para los clubes de la cima

Las sorpresas de la jornada comenzaron con la caída del Al Nassr ante el Al Fateh por 2-1, en un partido en el que Abdulaziz Al Fawaz logró acaparar los focos tras marcar los dos goles de su equipo, guiando al Al Fateh hacia una valiosa victoria sobre uno de los clubes más destacados del torneo.

El Al Ahli no corrió mejor suerte, tras conformarse con un empate ante el Al Jabalain por 2-2, prolongando su sangría de puntos en una jornada que vio tropezar a varios nombres importantes.

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El golpe para los clubes de la cima se completó con la caída del Al Hilal ante el Al Taawoun por 2-1, con lo que el Zaeem encajó su derrota en la tercera jornada, después de fracasar en su intento de sacar un resultado positivo ante el Al Taawoun.

El Al Hazm recupera su brillo

En contraste, el Al Hazm, vigente campeón de la Liga Joy de Élite, logró recuperar su brillo y conseguir su primera victoria de la temporada, tras imponerse al Al Feiha por 3-1.

El Al Hazm había estado ausente en la jornada anterior debido al aplazamiento de su partido ante el Al Watan, mientras que había comenzado su andadura en el torneo con una derrota ante el Al Jabalain por 2-1, antes de lograr en la tercera jornada regresar con fuerza y conseguir su primera victoria.

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El Al Ittihad y el Al Qadsiah, los más goleadores

La tercera jornada estuvo marcada por la abundancia goleadora del Al Ittihad y el Al Qadsiah, ya que el Al Qadsiah logró una amplia victoria sobre el Al Ettifaq por 4-2, mientras que el Al Ittihad arrolló a su rival, el Al Wehda, por 4-1, siendo así los dos equipos más goleadores de la jornada.

Ammar Al Ghamdi continuó con su brillante racha ofensiva con el Al Ittihad, tras lograr marcar en el segundo partido consecutivo, confirmando su presencia como uno de los elementos ofensivos más destacados del equipo en el inicio de la temporada.

El Al Kholood mantiene su portería a cero

El Al Kholood consiguió una victoria limpia sobre el Al Oroubah por tres goles a cero, convirtiéndose en el único equipo de la tercera jornada que mantuvo su portería imbatida.

El partido también fue testigo del regreso al gol de Abdullah Al Ajian, tras marcar su primer tanto de la temporada, dejando su sello en la gran victoria del Al Kholood sobre el Al Oroubah.

Dos dobletes en la jornada

La jornada fue testigo de dos dobletes; el primero correspondió a Abdulaziz Al Fawaz, jugador del Al Fateh, que marcó los dos goles de su equipo en la portería del Al Nassr, guiando a su conjunto hacia una de las sorpresas más destacadas de la jornada.

El segundo correspondió a Amadou Dieng, que llevó al Al Hazm, vigente campeón, a la victoria sobre el Al Feiha por 3-1.

En el resto de los partidos de la jornada, el Al Faisaly empató con el Al Najma 1-1, mientras que el Al Tadamon se impuso al Al Khaleej por 2-1, y el enfrentamiento entre el Damac y el Al Riyadh terminó con empate a 1-1, en una jornada en la que las sorpresas se impusieron en la Liga Joy de Élite.