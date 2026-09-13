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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X official account

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Liga Joy de Élite: los juveniles del Al-Nassr prueban el cáliz de los grandes con una nueva derrota histórica

Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
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El Al-Nassr se alejó de la élite en el torneo de la Joei Elite League (la liga saudí sub-21), tras sufrir una nueva derrota sorpresiva, mediante una "remontada" histórica del Al-Feiha.

El equipo sub-21 del Al-Nassr perdió ante el Al-Feiha por un resultado de 2-3, en el partido que enfrentó a ambos, este domingo, en su estadio de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la competición de la Joei Elite League.

Lo curioso es que los jóvenes del "Al-Alami" lograron adelantarse con dos goles, a través de Youssef Al-Tahan y Abdulrahman Al-Anzi en los minutos 19 y 28, respectivamente.

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Y a pesar de que el tiempo reglamentario de la primera mitad terminó con la ventaja del Al-Nassr por dos goles limpios, el Al-Feiha logró alcanzar el empate con dos goles en 3 minutos durante el tiempo añadido de la misma mitad, por medio de Mohammed Al-Duwaish y Muath Al-Habib.

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Y a 8 minutos del final del partido, Fahad Al-Hubaishi arrebató el gol de la victoria agónica para el Al-Feiha, dejando a los jugadores del Al-Nassr sin poder remontar el resultado.

El tropiezo de los jóvenes del Al-Nassr llegó 24 horas después del tropiezo del primer equipo, ayer sábado, con el empate ante el Al-Khaleej 1-1, en la séptima jornada de la Roshn League.

La derrota es la segunda consecutiva que sufre el equipo sub-21 del Al-Nassr en la temporada actual de la Joei Elite League, a pesar de que solo ha disputado 3 partidos, ya que había perdido ante el Al-Fateh en la jornada pasada por un resultado de 1-2.

Y en lugar de regresar a la élite, el equipo del Al-Nassr descendió al decimoquinto puesto en la tabla de clasificación, con solo 3 puntos, una posición que no clasifica para participar en las fases eliminatorias al final de la temporada.

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