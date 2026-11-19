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Al Riyadh fue el gran beneficiado de los partidos aplazados que se disputaron en la Liga Jawwy Élite (la liga saudí sub-21) durante el actual parón internacional, después de quedarse a las puertas del trono de los dos grandes de Yeda.

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Se disputaron tres partidos aplazados de la quinta y la sexta jornada entre el domingo, el miércoles y el jueves, 15, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con el actual parón internacional.

Al Riyadh amenaza el trono de los dos grandes de Yeda

Todo comenzó el pasado domingo, 15 de noviembre, cuando Al Riyadh recibió a Neom en su campo auxiliar de la capital saudí, en un partido aplazado de la sexta jornada.

Al Riyadh arrancó con fuerza y abrió el marcador muy pronto gracias a su inspirado delantero Battal Al Harthi, en el minuto 8 de juego.

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Sin embargo, Neom logró meterse de nuevo en el partido en el minuto 22, cuando Anas Al Ahmadi firmó el empate.

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Pero antes del descanso el conjunto de la capital saudí recuperó la ventaja: Al Baraa Bouzhar anotó el segundo gol de su equipo en el primer minuto del tiempo añadido.

Neom intentó remontar durante la segunda mitad, pero Al Riyadh cerró muy bien sus líneas y logró llevarse los tres puntos.

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Los tres puntos metieron a Al Riyadh entre los cuatro primeros de la clasificación de la liga saudí sub-21. El equipo escaló hasta la tercera plaza con 21 puntos, fruto de seis victorias, tres empates y una sola derrota.

El conjunto de la capital se situó a cinco puntos de Al Ittihad, líder de la Liga Jawwy Élite, y a solo uno de Al Ahli, segundo con el mismo número de partidos.

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Además, Al Riyadh aventaja en un punto a Al Fateh, cuarto, con un partido menos, y en tres a Al Taawoun, quinto, que ha disputado dos encuentros más.

En cambio, Neom fracasó en su intento de acercarse a los puestos de cabeza. Se quedó con 14 puntos, en la décima posición de la tabla, tras sufrir su tercera derrota, por cuatro victorias y dos empates.

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Neom está por detrás de Al Nassr, noveno, por la diferencia de goles, aunque el conjunto de la capital tiene un partido menos.

Al Hazem se arrastra hacia Al Nassr

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Y hablando de Al Nassr, el equipo de la capital corre el riesgo de perder la novena plaza, ya de por sí insatisfactoria para su afición, después de que se le acercara otro rival: Al Hazem, vigente campeón de la Liga Jawwy Élite.

Al Hazem visitó ayer miércoles a Al Tadamon en su estadio de Rafha, en un partido aplazado de la quinta jornada de la liga saudí sub-21.

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Al Hazem resolvió el encuentro con facilidad. Nawaf Al Bishri abrió el marcador dos minutos antes del final de la primera parte, concretamente en el minuto 43.

El gran protagonista fue el delantero senegalés Amadou Diang, que marcó el segundo gol en el minuto 68. Aunque Ziyad Al Shammari recortó distancias para Al Tadamon dos minutos antes del final del tiempo reglamentario, Diang volvió a aparecer para firmar su segundo tanto y el tercero de su equipo en el quinto minuto del tiempo añadido.

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La victoria eleva a Al Hazem hasta los 13 puntos, en la undécima posición de la Liga Jawwy Élite, tras sumar su cuarto triunfo, por cuatro derrotas y un empate.

El vigente campeón de la Liga Jawwy Élite se sitúa a un solo punto de Al Nassr, noveno con 14 puntos, aunque el equipo de la capital tiene la ventaja de contar con un partido aplazado.

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Por su parte, Al Tadamon se quedó con 7 puntos, en la decimonovena posición de la tabla, tras encajar su quinta derrota, por dos victorias y un empate.

Empate entre Al Okhdood y Al Jabalain

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El último partido de esta tanda de aplazados enfrentó hoy jueves a Al Okhdood y Al Jabalain en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Abha, en un duelo aplazado de la sexta jornada.

El encuentro terminó con empate a uno (1-1). Mohammed Sultan Al Anazi adelantó a Al Jabalain en el minuto 14, antes de que Hamad Mansour igualara para Al Okhdood en el minuto 69 de juego.

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El empate eleva a Al Jabalain hasta los 12 puntos, en la duodécima posición de la Liga Jawwy Élite, mientras que Al Okhdood llega a 4 puntos y ocupa la vigesimosegunda plaza de la clasificación.