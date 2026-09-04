Una nueva decisión oficial salvó al Al-Nassr de perder a sus futuras estrellas, en medio de la crisis financiera que atraviesa durante el último periodo.

El comité de control financiero de la Liga Roshn había decidido prohibir al Al-Nassr cerrar cualquier nuevo fichaje durante el actual periodo de transferencias de verano, con la excepción del centrocampista portugués Samu Costa, procedente del Real Mallorca español.

Asimismo, el comité rechazó aprobar la renovación de los contratos de algunos jugadores del primer equipo, encabezados por el extremo saudí Abdulrahman Ghareeb, así como de algunos jugadores del equipo sub-21 que participa en la Liga Joﻻi de élite.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la Liga Roshn volvió a conceder al Al-Nassr su aprobación para renovar los contratos de los jugadores de las diferentes categorías inferiores, encabezados por los jugadores del equipo que participa en la liga saudí sub-21.

La renovación no será exclusiva de los jugadores, ya que la Liga concedió también su aprobación para renovar los contratos de los entrenadores de las diferentes categorías inferiores, así como del equipo sub-21.

Esta decisión representa una salvación para el futuro del club de la capital, que cuenta con numerosos talentos destacados en todas las categorías inferiores, especialmente en el equipo que participa en el torneo de la Liga Joﻻi de élite.

El Al-Nassr se había clasificado a los cuartos de final de la pasada edición del torneo de la Liga Joﻻi de élite, antes de caer ante el Al-Fateh, que llegó a la final para perder también ante el Al-Hazm.

En la nueva temporada, el Al-Nassr comenzó su camino con una victoria por cuatro goles a cero ante el Al-Jabalain, en un partido que fue testigo del brillo de Saad Haqawi y Haidar Abdulkarim, mientras se prepara para enfrentar al Al-Fateh, pasado mañana domingo, en Al-Ahsa, en la tercera jornada.