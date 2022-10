Liga BetPlay 2022 II: Las cuentas de puntos para clasificar a Cuadrangulares semifinales

¡Saque la Calculadora! En Goal analizamos las posibilidades de los equipos del rentado cafetero para clasificar a las semifinales.

La Liga BetPlay 2022 del segundo semestre llegó a la última fecha de la fase Todos contra Todos, la cual determinará quiénes serán los ocho equipos que seguirán en la disputa del título en los Cuadrangulares semifinales.

Los equipos del campeonato hacen sus cuentas de cuántos puntos les faltan para poder asegurarse entre los semifinalistas, con la aún fecha restante y 3 puntos que quedan en disputa para lograr tal objetivo.

Teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el semestre, la línea para ingresar a los Cuadrangulares estaría en 31 unidades más una buena diferencia de gol, aunque con algunos resultados, el margen podría bajar hasta las 30 unidades.

En Goal analizamos las cuentas de cada equipo para lograr la clasificación.

CLASIFICADOS

Dimayor

ÁGUILAS DORADAS / 1o / 32 puntos / +8 GD: El equipo Dorado de Rionegro fue el primer clasificado a la semifinal y solo le resta visitar a Cortuluá para pensar en ser cabeza de serie.

MEDELLÍN / 2o / 32 puntos / +5 GD: Los Poderosos quedaron clasificados tras la victoria ante Millonarios en Bogotá y ahora buscarán ser cabeza de serie visitando al Deportivo Pasto.

CON UN PIE ADENTRO

Dimayor

DEPORTIVO PASTO / 3o / 31 puntos / +1 GD: Ganando o empatando ante Medellín está del otro lado, pero en caso de una derrota, tendría que esperar al menos tres de los siguientes resultados: ganador en Bogotá, derrota de América por menos de 4 goles y que Millonarios, Nacional o Junior no ganen.

SANTA FE / 4o / 31 puntos / -2 GD: También entra sumando al menos un punto en casa frente a Once Caldas. En caso de perder, necesita que Millonarios, Nacional o Junior no ganen y que Unión gane solo por un gol de diferencia.

AMÉRICA DE CALI / 5o / 30 puntos / +10 GD: El Diablo Rojo clasificará ganando y empatando, salvo que hayan goleadas en resultados cruzados que le afecten su gol diferencia. Si pierde ante Unión, esperará que también lo haga el Once Caldas y que Millonarios, Nacional y Junior no ganen.

HACIENDO CUENTAS

Dimayor

ONCE CALDAS / 6o / 30 puntos / +4 GD: El Blanco será semifinalista derrotando a Santa Fe en Bogotá, pero también hay otros escenarios posibles. Empatando, requiere que una de éstas: que Pasto o América pierdan, empate entre Bucaramanga y Pereira o que Millonarios, Nacional o Junior no ganen y en caso de derrota, necesita que Millonarios pierda, Equidad solo gane por un gol, haya ganador en Bucaramanga y que Junior y Unión no ganen.

BUCARAMANGA / 7o / 30 puntos / +3 GD: Los Leopardos entran ganándole a Pereira o empatando siempre y cuando Pasto pierda, Unión no golee al América y Millonarios, Nacional o Junior no ganen.

MILLONARIOS / 8o / 29 puntos / 8 GD: Derrotando a Alianza Petrolera en Barranca estará en Cuadrangulares, pero en caso contrario debe esperar que Nacional no gane o que pierda por menos de 6 goles, que Junior no gane y Unión no gane por un solo gol.

ATLÉTICO NACIONAL / 9o / 29 puntos / 6 GD: El Verdolaga recibe a Equidad en el Atanasio donde un triunfo lo mantendrá en defensa de su título, pero si empata esperará por tres de las siguientes combinaciones: derrota del Once o que Pereira, Junior o Unión Magdalena no ganen.

PEREIRA / 10o / 29 puntos / 3 GD: Derrotando al Bucaramanga estará dentro de los ocho. Si empata, tendrá que esperar que Once Caldas y Millonarios pierdan, Equidad solo gane por un gol o que Junior no gane.

JUNIOR / 11o / 28 puntos / 3 GD: No depende de sí mismo y tendrá que ganar sí o sí, ojalá por amplia diferencia para esperar alguno de estos resultados: derrotas de Pasto o América, empate en Bucaramanga y que Millonarios o Nacional no ganen.

U. MAGDALENA / 12o / 28 puntos / -5 GD: Además de ganarle al América necesita que Once Caldas pierda y que Millonarios, Nacional o Junior no ganen.

EQUIDAD / 13o / 27 puntos / 1 GD: Obligado a ganarle a Nacional en Medellín y aguardar por una derrota abultada del Once Caldas, ganador en Bucaramanga, derrota de Millonarios y que Junior o Unión Magdalena no pasen del empate.

ELIMINADOS

Dimayor

Por su parte Deportes Tolima, Envigado, Jaguares, Alianza Petrolera, Patriotas, Cali y Cortuluá quedaron eliminados.

PROBABILIDADES DE CLASIFICAR

De acuerdo a los cálculos de Matics Football, están son las probabilidades de cada uno de los equipos de clasificar a Cuadrangulares y la cantidad de puntos en el umbral.