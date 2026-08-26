En un giro sorprendente que podría cambiar todas las cuentas, la Federación Argelina de Fútbol se acercó a definir la identidad del nuevo entrenador de Argelia, pero las últimas horas trajeron a un competidor de gran peso que entró con fuerza en la línea de las negociaciones.

Como revelamos anteriormente, el uruguayo Gustavo Poyet (58 años) era el candidato más destacado para dirigir a Argelia, ya que su currículum, su personalidad apasionada y su experiencia internacional deslumbraron a los responsables de la FAF, en un perfil que contrasta por completo con lo que ofreció Vladimir Petkovic.

Y pese a que la candidatura de Poyet es muy sólida y cumple con todos los criterios internos, y contó con consenso dentro de la dirigencia argelina, cualquier novedad en los últimos momentos podría obstaculizar la conclusión del acuerdo.

Un competidor de talla mundial entra en la carrera

Según el sitio francés "Foot Mercato", otro gran nombre entró con fuerza en la carrera: el español Roberto Martínez, exentrenador de las selecciones de Bélgica y Portugal, quien mostró un gran e inesperado entusiasmo por dirigir a la selección argelina.

Las fuentes revelaron que Martínez quedó deslumbrado por los talentos y las enormes posibilidades que atesora la selección argelina, y se mostró dispuesto a vivir esta apasionante experiencia africana.

Y en una prueba contundente de su ferviente deseo de sacar adelante el proyecto, Martínez se mostró dispuesto a hacer grandes concesiones en sus exigencias económicas para ajustarse al presupuesto de la Federación Argelina, e incluso sorprendió a todos con su aceptación de designar a un entrenador asistente argelino dentro de su cuerpo técnico, un paso que encierra un gran mensaje de respeto hacia el fútbol argelino.

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Un currículum aterrador

Martínez posee una amplia experiencia al más alto nivel, ya que dirigió a la selección de Bélgica durante seis años y logró con ella un hito histórico al conseguir el tercer puesto en el Mundial de 2018 tras una dolorosa derrota por 1-0 ante Francia en semifinales, antes de pasar los últimos cuatro años como entrenador de la selección de Portugal, además de su destacada experiencia con el Everton en la Premier League.