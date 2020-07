Libertad sabe que corre con ventaja: "Vamos a tener más ritmo de competencia que Boca"

El campeonato paraguayo se reanudará este viernes y el presidente del Gumarelo tiene clara la importancia de llegar con rodaje a la Copa Libertadores.

será el primer país de Sudamérica en retomar la actividad futbolística a nivel nacional cuando este viernes se reanude el torneo Apertura que fue suspendido a comienzos de marzo por el coronavirus. Una antelación que podría resultar clave para cuando vuelva a disputarse la a mediados de septiembre, especialmente en comparación a los equipos de países que todavía no tienen siquiera una fecha establecida para el regreso de sus campeonatos.

Libertad es uno de los equipois que sabe que correrá con esa ventaja: el primer partido que deberá disputar el Gumarelo en la reanudación del certamen continental será como local frente a Boca, que todavía ni siquiera pudo retomar los entrenamientos grupales. "En lo futbolístico yo no sé si llega a haber mucha diferencia porque estos jugadores ya son todos profesionales, pero sí creo que vamos a tener más ritmo de competencia", reconoció el presidente del conjunto guaraní, Rubén Di Tore.

En diálogo con el programa radial Milenium Sports, el dirigente analizó: "Se puede entrenar fuerte, con el equipo A contra el B o el C o se pueden hacer partidos amistosos, pero nunca es igual que estar compitiendo oficialmente. Después de un parate tan largo como el que tuvimos siempre está la posibilidad de que aparezcan de repente lesiones musculares y ese tipo de cosas que muchas veces va complicando la posibilidad de contar con todo el equipo”.

Por otra parte, Di Tore se refirió a la decisión de CONMEBOL de retomar el certamen a pesar de que los efectos de la pandemia todavía golpean muy fuerte en el continente: "No sé cómo van a congeniar las diferencias de contagios en cada país. Creo que las fechas son tentativas, hay números alarmantes en muchos países. Yo no tengo miedo, pero no nos da gusto ir a un lugar donde hay un porcentaje de contagios muy alto".