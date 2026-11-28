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Mattia Liberali habla de su pasado, su presente y su futuro.

El mediapunta del Como, nacido en 2007 y exjugador del Milan, declaró a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado con La Gazzetta dello Sport: «¿Mi primera convocatoria con la selección absoluta? Estaba jugando con la PlayStation a FC 27 para probar mi carta. Por fin, diría yo: en los meses anteriores, entre partidos y viajes, casi nunca había encontrado tiempo. Con mi personaje marqué varios goles, pero no era muy bueno: lo puse en evolución y está mejorando».

«Vi en el chat del equipo el mensaje que había escrito Caqueret: “¡Grande, Matti!”. Abrí WhatsApp y todos me habían felicitado. Después entré en Instagram y la primera publicación que me apareció fue el vídeo de Mancini diciendo los nombres de los convocados: el mío estaba entre ellos. La primera llamada se la hice a mis padres. Me conocen bien, saben que no soy de expresar al cien por cien lo que siento. Me preguntaron: “Pero ¿estás contento o no?”, porque, en realidad, no lo parecía. Estaba deseando que llegara el momento, pero soy una persona muy práctica: quería ir allí y vivir la experiencia. Y ya está. Antes de eso no consigo alegrarme demasiado».

«Estar en Coverciano fue extraño. Ya había estado allí con las selecciones juveniles, pero con la absoluta es otra cosa. Sientes una responsabilidad diferente. Además, estaban los compañeros nuevos, gente que juega en el Manchester City, el Arsenal o el Inter. Ya conocía a Calafiori y me ayudó. En el campo, Donnarumma; Gatti también es de los que te mantienen muy concentrado. Luego Bonucci y también Bollini, a quien ya había tenido como entrenador».

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«Mancini no me dijo nada en particular. En lo futbolístico, apenas dos o tres indicaciones sobre movimientos; por lo demás, me dio la bienvenida y me dijo que estuviera tranquilo».

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«¿De qué hablamos Cisse y yo? El fútbol es imprevisible, todo pasa en muy poco tiempo: parece que ha pasado una vida, pero en realidad solo ha sido un año. Lo que me hizo mucha gracia fue la rueda de prensa, porque hasta hace nada estábamos juntos en el vestuario del Catanzaro».

«Al principio no fue fácil en la Serie B. Era mi primera experiencia lejos de casa y venía de un entorno como el del Milan: muchos chicos subestiman la diferencia entre la Primavera y la Serie B. El entrenador, el director y el cuerpo técnico me ayudaron mucho. Pasé los primeros meses en el gimnasio ganando músculo, no jugaba. Me decían que estuviera tranquilo, pero fue duro. Luego, cuando ves los primeros resultados, entiendes que vas por el buen camino. Siempre depende de ti: del esfuerzo y la dedicación que pongas. He ganado 7 kilos de músculo, pero todavía tengo que ganar más. Noto mucho la diferencia cuando juego, sobre todo en los choques con otros jugadores. Tampoco es que ahora sea un culturista, ¿eh?».

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«¿Mi traspaso por parte del Milan? Sinceramente, no tenía claras las razones del Milan. En Catanzaro tuve que cuestionarme más a mí mismo y me sirvió mucho para mirar en mi interior y conocerme. El verano pasado me honraba el interés del Milan. También había recibido mensajes de la directiva, de personas importantes del club. Pero, junto con mi representante Alessandro Lucci, decidí desde el principio ir al Como para crecer poco a poco: la decisión ya estaba tomada. Y la había tomado con total convicción, sin arrepentirme. En estos años he entendido que las decisiones debes tomarlas tú y solo tú. Puedes dejarte aconsejar, claro, pero la última palabra tiene que ser tuya».

«Hablé con Fabregas, pero no hubo mucho que decir. Bastó con ver al equipo y su estilo de juego: creo que encaja bien con mis características. El Como es un proyecto joven, formado por chicos humildes pero ambiciosos, todos con los pies en la tierra. Y eso está haciendo que todos los habitantes de la ciudad se encariñen con el equipo».

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«Nico Paz me impresionó por su fuerza física; por su complexión es realmente impresionante. No me lo esperaba. También destacan su ética de trabajo, su humildad y su labor defensiva».

«Baturina es muy fuerte mentalmente, seguro de sí mismo y arrogante en su justa medida».

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«¿A quién elegiría como compañero para el resto de mi carrera? A Caqueret. Es una máquina de guerra y nunca se detiene. Lo hago correr a él y yo juego».

«¿Maurizio Viscidi, responsable de las selecciones juveniles de Italia, dijo que soy el talento más español del fútbol italiano? En lo futbolístico, me identifico con ello, me gusta mucho esa forma de entender el fútbol. Y aquí, en el Como, la forma de jugar es bastante española. Tengo muchísimo que mejorar; me gustaría ser más consciente de mis cualidades futbolísticas».

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«¿Una cena con Olise? Le preguntaría cómo consigue mantener tanta calma en cualquier situación y estar concentrado pese a ser el centro de atención también por su forma de ser».