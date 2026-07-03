Liao hace frente a las críticas: «Luchamos por Ronaldo... y él nunca nos defrauda»

Rafael Leão afirmó que la selección de Portugal lucha por ganar el Mundial 2026 y dedicárselo a su capitán, Cristiano Ronaldo, a quien considera merecedor del único título que falta en su carrera.

Ronaldo guió a Portugal a octavos al vencer 2-1 a Croacia en la madrugada del viernes, anotando el primer gol de penalti.

Liao destacó que Ronaldo se entregó al máximo en la preparación y que su compromiso motiva al grupo a dar lo mejor en el torneo.

Y añadió: «Queremos dedicarle este título a Cristiano Ronaldo, porque es el único que aún le falta».

«En la preparación lo ha dado todo y nosotros siempre le apoyamos; en los momentos clave nunca falla, pese a las críticas», añadió.

Lee también... ¡Un amigo de Ronaldo arremete con dureza contra las estrellas de Portugal por culpa de Messi!

Concluyó señalando que, para la plantilla, Ronaldo es el líder dentro del campo y que, como compañeros, procuran protegerlo para que mantenga la calma y marque la diferencia, como ha hecho hoy.

Portugal sigue su camino en el Mundial 2026 con la esperanza de que Ronaldo guíe a la “Brasil de Europa” hacia su primer título, el mayor logro de su carrera.

Pese a las críticas que han recibido por no apoyarlo, sobre todo el trío del centro del campo formado por João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes.