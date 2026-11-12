Liam Delap admite que se sintió frustrado y enfadado durante su difícil etapa en el Chelsea mientras el delantero del Nottingham Forest de 50 millones de libras aspira a ser convocado por Inglaterra

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El delantero del Nottingham Forest Liam Delap ha hablado de la frustración y la rabia que sintió durante su difícil etapa en el Chelsea, antes de fichar por el club del City Ground este verano por 50 millones de libras. Tras recuperar el olfato goleador en las Midlands Orientales, el atacante de 23 años está decidido a conseguir su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra.

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El delantero reflexiona sobre su etapa en Stamford Bridge

Delap aspira a ser convocado con su selección tras relanzar su carrera en la máxima categoría después de un año decepcionante en el oeste de Londres. El delantero marcó dos goles contra el Manchester City, el club de su infancia, el pasado fin de semana para asegurar una victoria por 3-1 que sacó al Forest de los puestos de descenso de la Premier League. Con ese doblete, suma ya tres goles en liga esta temporada, más de los que marcó en toda la campaña 2025-26 en Stamford Bridge.

Una etapa difícil que le dejó valiosas lecciones

Tras destacar en el Ipswich Town, el delantero fichó por el Chelsea por 30 millones de libras en junio de 2025, pero solo marcó dos goles en 41 partidos entre todas las competiciones. De ellos, únicamente uno llegó en la Premier League.

En declaraciones a talkSPORT en el programa White and Jordan del miércoles, Delap habló con franqueza de cómo aquellas dificultades moldearon su mentalidad: «Cuando las cosas no van tan bien, aprendes mucho.

»A veces te quedas ahí, frustrado y enfadado. Pero tienes que superar esos momentos porque la carrera en el fútbol no sigue una línea recta. Creo que, más que nada, eso te hace madurar como persona, sinceramente: mantener la concentración y centrarte en ti mismo».

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El delantero aspira a debutar con la selección absoluta

Con el fútbol de clubes detenido por la última ventana internacional de 2026, el delantero se ha quedado en la región de East Midlands tras no ser convocado para los próximos partidos de Inglaterra contra Croacia y España.

A pesar de haber marcado 14 goles en 38 partidos con las distintas categorías inferiores de su selección, aún espera su primera oportunidad con la absoluta. Preguntado por su ambición de representar a Inglaterra, Delap respondió: «Sí, al cien por cien, es lo que sueñas de pequeño. Solo tengo que centrarme en lo que puedo controlar, ir partido a partido con el Forest y ver qué pasa».

La clasificación para la Eurocopa, una oportunidad para dar el salto

Delap tiene tiempo de sobra para hacerse un hueco en los planes del seleccionador Thomas Tuchel de cara a la Eurocopa de 2028, que se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. Con el inicio de la fase de clasificación oficial previsto para marzo del próximo año y el capitán Harry Kane firmemente asentado como primera opción, el nuevo fichaje del Forest tiene muchas posibilidades de convertirse en una alternativa. Si mantiene su racha goleadora tras el parón, seguirá muy presente en los planes de Tuchel.