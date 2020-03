Leyendas de Colombia rodean a James y dicen que debe ser llamado a la Selección

Rincón y René defendieron al 10 y aseguraron que debe estar en el equipo de Queiroz.

La actualidad de James Rodríguez, sin ritmo en , provoca todo tipo de opiniones y comentarios, muchos dicen que su nivel actual no le da para ser llamado a la selección absoluta de su país, mientras que dos expertos en el tema, han defendido al cucuteño y han pedido que esté con en el inicio de las Eliminatorias.

Freddy Rincón, ex Real Madrid y con mucha historia en la selección cafetera ha dicho: "Yo sí lo llamaría a la Selección, porque ha demostrado ser uno de los líderes y un nivel diferente. Ahora, si él viene y no cumple, el técnico no debe tener miedo de sacarlo; pero lo llamaría y lo tendría en cuenta como titular".

Otro defensor de la presencia de James con Colombia ha sido René Higuita, quien disputó dos Copas América y una Copa del Mundo con los colores cafeteros, para El Loco: “James Rodríguez es titular indiscutido (...) Sin desconocer los grandes jugadores que tenemos, como Andrés Andrade, Jarlan y Ricaurte; en la Selección Colombia es James y diez más”.

Lo anterior ampliando aún más la polémica que se viene sucintando alrededor de la lista de Queiroz y un hipotético llamado de James Rodríguez, quien sigue acumulando minutos sin ser tenido en cuenta en su club y que genera dudas respecto a su rendimiento general, aunque todo sepan que el 10 es otro cuando se enfunda la Tricolor.